Norton ressuscitée présente à Milan sa nouvelle Manx R

Si vous êtes un passionné de moto, le nom de Manx, vous parle forcément. Il s’agit un modèle sportif produit dans les années 30 par la marque anglaise. Celle-ci a connu une vie faite de hauts avec notamment la Commando, mais aussi de bas avec sa disparition en 1976. Ensuite, Norton est passé de mains en mains avec plus et surtout moins de réussite et c’est finalement le géant TVS qui en a fait l’acquisition en 2020. Cinq ans plus tard, Norton profite de l’édition 2025 du salon de l’EICMA pour dévoiler ses ambitions et son premier modèle.

Si la marque d’origine britannique a présenté en avant-première un roadster et un trail, c’est pourtant bien par le segment des supersportives que Norton veut revenir sur le devant de la scène avec la Manx R

Dès qu’on la découvre, celle-ci ne laisse pas de doute sur ses prétentions. C’est du sport pur et dur et la fiche technique confirme cela. Ainsi, cette sportive est animée par un V4 1200 cc à 72 degrés développant 206 ch à 11 500 tr/min et un couple de 130 Nm à 9 000 tr/min. Avec un poids de 204 kg rendu possible grâce à l’emploi massif de carbone pour le carénage et les roues, la Manx R revendique presque un rapport poids/puissance de 1 ch/kg. Norton ne communique pas encore de performances, mais celles-ci devraient être de tout premier plan. Cinq modes de conduite seront proposés (pluie, route, sport et deux autres réservés à la piste qui seront personnalisables).

La tenue de route est assurée par des éléments de choix avec des freins Brembo (double disque de 300 mm à l’avant et 245 à l’arrière), des suspensions Marzocchi semi-active, le tout couplé à de nombreuses aides électroniques comme l’ABS optimisé pour les virages, un contrôle de traction, un régulateur de vitesse en virage – une grande première, un contrôle du wheeling, un shifter en montée et descente et un launch control.

Le côté technologique est clairement mis en avant avec une instrumentation numérique 8 pouces, un système de démarrage sans clé, la localisation de la moto et même l’immobilisation en cas de vol ou l’intégration d’un contrôle de caméra Gopro.

Finalement, le moins original reste le style très agressif avec une boucle arrière très courte accueillant seulement le conducteur. Sa partie inférieure intègre le feu arrière tandis que la signature lumineuse avant se compose de feux de jour en forme de crochet, le tout dans des projecteurs très fins.

Très alléchante sur le papier, cette Manx R n’a pas dévoilé sa date de commercialisation ni ses prix, mais ceux-ci devraient être élevés.