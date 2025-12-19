Enchères à Cherre (72) : deuxième chance ce lundi 22 décembre

Il flotte comme un petit air de déjà-vu… En effet, ce lundi 22 décembre à Cherre dans la Sarthe, 145 lots (dont une quinzaine de motos) seront dispersés. Si vous êtes des fidèles des ventes aux enchères sur Caradisiac Motos, vous reconnaîtrez certaines motos déjà proposées lors de la vente du 13 décembre (à retrouver en cliquant ici). La bonne nouvelle, c’est que les estimations ont été revues à la baisse.

La vente, qui commencera à 10 heures, sera diffusée en direct sur interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente volontaire, les frais seront de 14,28 % du montant de l’adjudication. Des frais de dossier de 180 euros TTC viendront s’ajouter. Attention, seule la caution pourra être réglée par carte bancaire. Tous les autres règlements devront se faire par virement bancaire. Les coordonnées à enregistrer sont disponibles sur le site d’interencheres.

De nouveaux lots

Avant de voir les nouvelles estimations des lots recalés lors de la vente du 13 décembre, jetons un œil sur les nouvelles machines de cette vacation.

C’est Noël ! Le cm3 est à 1 euro. Cette Mash Five Hundred 500 cm3 est estimée à 500 euros. Elle est de 2024 et son compteur affiche 22698 kilomètres. Quelques factures d’entretien seront fournies avec la machine.

Comptez un minimum de 1 400 euros pour ce scooter Yamaha T-Max 500 cm3 de 2009. Il a un petit peu plus de 15 000 kilomètres et son pot d’échappement d’origine sera fourni avec.

Ce Sportster 883 de chez Harley-Davidson sort juste de révision. Il est du millésime 2000 et a parcouru 51128 kilomètres. Son estimation est proposée à 2 200 euros.

100 000 kilomètres pour ce 1800 cm3 6 cylindres, c’est une formalité pour cette Honda Gold Wing de 2006. L’estimation est accessible puisque fixée à 3 400 euros.

On continue page suivante avec les motos (principalement sportives) déjà proposées le 13 décembre.