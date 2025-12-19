2. Vente du 22 décembre à Cherre : les « déjà-vu »
Deuxième chance
Si vous avez loupé la vente du 13 décembre, sa présentation est à retrouver en cliquant ici.
Cette Indian avec son side-car avait atteint 19 900 euros pour une estimation fixée entre 20 000 et 30 000 euros. On pensait l’affaire faite mais elle revient avec une estimation proposée à 10 000 euros.
On avait proposé une dernière enchère à 5 000 euros il y a quelques jours (estimation entre 8 000 et 10 000 euros). Cette Suzuki GSXR 1300 cm3 Hayabusa de 1999 revient à la réalité avec une nouvelle estimation à 3 500 euros.
L’estimation de cette Suzuki 1100 GSXR de 1986 (une première version) est à 3 800 euros. Le 13 décembre, on avait enregistré une dernière enchère à 4 200 euros.
Enfin, pour cette Kawasaki Stinger ZXR 750 cm3 de 1989 qui a reçu quelques éléments pour aller faire du circuit, l’estimation est descendue à 1 300 euros. Lors de sa précédente présentation, elle avait enregistré une dernière enchère à 2 100 euros pour une estimation fixée entre 4 000 et 5 000 euros.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour voir les résultats qui auront été enregistrés lors de cette nouvelle vente.
