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Yamaha Tracer

L’automatique au prix du manuel pour les Yamaha Tracer

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Jusqu’au 30 juin prochain, Yamaha offre aux clients la possibilité de passer à l’automatique sans débourser un euro. Pour l’achat d’une Tracer 7/GT ou Tracer 9/GT neuve, ils bénéficient de la version équipée de la transmission robotisée au prix du modèle standard.

L’automatique au prix du manuel pour les Yamaha Tracer

Jusqu’au 30 juin prochain, pour l’achat d’une Tracer 7/GT, ou Tracer 9/GT neuve, Yamaha offre la transmission robotisée Y-AMT avec des motos équipées de transmission robotisée au même tarif que la version dotée de la boîte manuelle standard. Une opportunité rare d’accéder aux versions les plus technologiques des Tracer sans débourser un centime de plus.

Les Tracer 7 et Tracer 7 GT Y-AMT passent ainsi à 9 999 € et 11 499 €, et les Tracer 9 et Tracer 9 GT Y-AMT respectivement à 12 499 € et 15 799 €.

Cette offre représente un avantage client pouvant atteindre 1 200 €, dans la limite des stocks disponibles chez les concessionnaires Yamaha participants.

Une technologie inédite que Yamaha souhaite démocratiser avec une promo

L’automatique au prix du manuel pour les Yamaha Tracer

Sans embrayage ni sans sélecteur, le système Y-AMT de Yamaha (pour Yamaha Automated Manual Transmission) permet au pilote de choisir entre une transmission manuelle avec passage des rapports via des gâchettes placées au guidon ou entièrement automatisée.

En mode manuel (MT), tout se fait directement depuis le guidon via des gâchettes. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour changer de vitesse sans avoir à actionner un levier d’embrayage.

La seconde possibilité est le mode entièrement automatique : AT. Un mode qui permet au pilote de choisir entre deux programmes : « D + » qui propose une dynamique de changement de vitesse sportive, et « D » qui offre des changements de vitesse plus doux.

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