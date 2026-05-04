C’était l’une des belles histoires de la mobilité électrique.

Pendant plusieurs années, Damon Motorcycles a fait sensation en annonçant des spécifications techniques impressionnantes pour ses premiers modèles de motos électriques : 200 chevaux, 200 Nm de couple, une autonomie de près de 300 kilomètres et une vitesse maximale de 320 km/h.

Les motos Damon étaient également dotées du système CoPilot, capable de scanner l’environnement de la moto à 360° afin d’anticiper les potentiels dangers entourant le pilote.

Le constructeur canadien, qui se vantait de compter sur plus de 3 500 véhicules déjà commandés, pour une somme de 90 millions $ (environ 77 millions d’euros), a semble-t-il été rattrapé par la réalité industrielle.

Après de nombreuses incertitudes, le projet semble cette fois bel et bien entériné pour de bon.

Ça sent la fin pour l’ambitieux projet de Damon

La chute est telle que même le site Internet de Damon n’est actuellement plus en ligne, comme un symbole de l’effondrement final du château de cartes sur lequel le constructeur avait bâti son projet. Seuls les profils sur les réseaux sociaux subsistent, le reste a disparu. Des profils, dont certains n’ont pas été mis à jour depuis deux ans…

Après des mois de turbulences, de promesses non tenues et de démissions, il ne reste rien de la moto électrique qui était censée révolutionner le monde du deux-roues.

Depuis la création de la marque en 2016, plus de 3 500 clients ont précommandé une moto qui ne verra jamais le jour. Et c’est sans doute ça le plus désolant dans toute cette affaire car en plus du préjudice financier des clients lésés, c’est l’image de la mobilité électrique qui pâtit de nouveau de cette affaire.