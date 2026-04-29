Après avoir remporté l’ultime édition du Dakar en janvier, la KTM 450 Rally revient pour le commun des mortels dans une nouvelle version Replica, limitée à seulement 100 exemplaires.

Disponible dès le mois de juillet prochain, la 450 Rally Replica, dont le tarif n’a pas encore été dévoilé, est dérivée de la version officielle avec des composants, des performances et des réglages directement issus de la compétition.

Au cœur de cette moto se trouve le moteur SOHC de 450 cm³ à injection, associé à une boîte de vitesses à six rapports et un embrayage hydraulique Brembo avec étagement spécifique rallye. Un système d’échappement Akrapovič en titane contribue à réduire le poids et à optimiser la puissance.

Le cadre hydroformé est découpé au laser et soudé à la main. La suspension WP PRO, entièrement personnalisable et facilement réglable, permet aussi d’ajuster l’amortissement au pilote et au terrain.

On retrouve aussi deux radiateurs qui répartissent le refroidissement et améliorent la fiabilité en cas de dommages liés au terrain.

Les tés de fourche (déport de 23 mm) sont usinés CNC tandis que le guidon conique en alliage d’aluminium est doté de poignées en mousse testées en rallye. Le freinage est confié à Brembo.

Côté autonomie, son triple réservoir offre jusqu’à 34,5 litres de carburant. De quoi voir venir dans les dunes.

La tour de navigation en fibre de carbone surplombe un poste de pilotage fonctionnel (pour l’utilisation d’un roadbook numérique avec commandes intuitives et un puissant éclairage LED) et s’intègre à une ergonomie privilégiant le confort en position debout ou assise lors de longs trajets.

Pour commémorer la victoire de Luciano Benavides (la sixième victoire de l’équipe Red Bull KTM en dix éditions), KTM lance également 8 exemplaires de la KTM 450 Rally Replica Luciano Benavides Factory Edition. Cette dernière est dotée de nombreuses améliorations, d’une livrée Red Bull KTM aux couleurs de la machine officielle. Parmi ses autres caractéristiques, on retrouve des pièces en carbone, comme les disques de frein et les protections de réservoir, ainsi que le badge numéroté « LE » sur le cadre. Une Selle Dalla Valle améliore à la fois l’esthétique et les performances, et des pneus Michelin Rally à mousse constituent un autre atout précieux en conditions difficiles.

Les clients de cette série ultra-limitée bénéficieront aussi d’un traitement VIP avec une remise des clés effectuée par le champion du Dakar, ainsi qu’un maillot de course signé et une assistance technique sur le terrain assurée par l’équipe de course pendant les jours de pilotage.