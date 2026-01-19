Dakar 2026 : Luciano Benavides signe le hold-up du siècle pour deux secondes !

C’est ce qu’on appelle un miracle.

Ce samedi, au départ de la dernière spéciale de 141 kilomètres, les jeux semblaient pourtant faits. Avec 3 minutes et 20 secondes d’avance, l’Américain Ricky Brabec (Honda) semblait parti pour s’offrir une arrivée triomphale. Mais le Dakar a rappelé à tout le monde qu’il ne rend son verdict qu’au passage de la ligne d’arrivée.

Deuxième au départ de l'étape finale, Luciano Benavides n’avait qu’une seule option : attaquer comme un damné et espérer un grain de sable dans l’engrenage Honda. En mettant une pression constante sur le leader de la course, l’impensable s’est alors produit : à seulement quelques kilomètres de la délivrance, Brabec a commis une erreur de navigation fatale.

Le temps de retrouver sa trace, l’Américain voyait son avance fondre comme neige au soleil. À l’arrivée, le chronomètre tombe, implacable : Benavides l’emporte avec la plus petite marge de l’histoire du rallye, toutes catégories confondues. Deux petites secondes.

KTM conserve son titre, Honda fait la grimace

Pour Mattighofen (désormais sous pavillon indien avec Bajaj Mobility), cette victoire est une véritable bouffée d’oxygène. KTM conserve donc sa couronne après le succès de Daniel Sanders l’an dernier. Pour Honda, le coup est terrible : la victoire leur échappe alors qu’ils la touchaient du doigt.

Ce succès fait également entrer la famille Benavides dans la légende : Luciano rejoint son frère Kevin au palmarès, faisant d’eux les premiers frères à inscrire leurs noms au sommet de la catégorie moto.

Sur la troisième marche du podium on retrouve Tosha Schareina.

Une chose est sûre, cette édition 2026 du Dakar est déjà entrée dans la légende.