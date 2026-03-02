Commercialisée en France depuis 2022 par l’intermédiaire de MAGMOTO, Benda se signale par des modèles aux looks atypiques de custom, cruiser et power-cruiser.

Atypique, l’adjectif colle d’ailleurs parfaitement au vaisseau amiral de Benda, la LFC 700.

Avec son empattement de camion, son moteur quatre-cylindres en ligne de 676 cm3 développant 79 chevaux et son énorme pneu arrière de 310 mm, la Benda LFC 700 est une proposition que son positionnement tarifaire (11 499 €) rend tout à fait unique sur le marché moto actuel.

La version « standard » de la LFC 700, déjà particulièrement détonante sur le marché, s’accompagne maintenant d’une déclinaison « Pro ». Une nouveauté qui se démarque par quelques chevaux supplémentaires : 84 chevaux pour la Pro contre 77 pour la standard, des phares auxiliaires disposés sur les côtés, rabattables, et une suspension pneumatique à réglage électronique à l’arrière qui permet d’élever ou abaisser la moto et régler instantanément la fermeté de la suspension.

Un gros cruiser encore plus équipé

Le pneu arrière perd également 10 mm (il en reste encore 300), tandis que l’échappement a été retravaillé et se fait quelque peu plus discret. Enfin, la version Pro est déclinée en deux coloris : or et noir ou gris anthracite et noir.

Accessible avec sa hauteur de selle réglable entre 650 mm et 730 mm, la LFC 700 Pro dispose également d’une partie-cycle haut de gamme. La puissance de freinage est assurée par deux disques flottants de 320 mm avec étriers Brembo à 4 pistons à l’avant et un disque arrière de 260 mm avec étrier Brembo à 2 pistons, ainsi qu’un système ABS Bosch à double canal. Il faut au moins ça pour arrêter les 295 kg de la bête.

La bonne surprise vient aussi de son tarif : 12 499 € ou à partir de 169 euros par mois en location avec option d’achat (LOA pendant 37 mois après un premier loyer de 3 353 euros).