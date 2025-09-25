Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Benda

Benda innove avec un concept hybride inédit

Nouveauté

Olivier Cottrel

Marque chinoise innovante, tant au niveau du design de ses motos que du choix de leurs motorisation, Benda a de nouveau proposé de l'inédit lors du salon CIMA avec le concept P51. Une moto équipée d'un moteur Boxer complété par un bloc électrique.

Benda innove avec un concept hybride inédit

Marque spécialisée dans la production de customs aux designs originaux, Benda nous surprend régulièrement avec des modèles hors normes, notamment avec son bagger équipé d'un moteur V4.

La marque chinoise n'a pas fini de nous surprendre.

Son ultime création est elle aussi inédite.

Dévoilé lors du salon CIMA qui a eu lieu il y a quelques jours en Chine, le concept Benda P51 nous réserve une sacrée surprise.

La moto de 250 cm3 repose sur un bicylindre Boxer à refroidissement liquide offrant 30 chevaux. Jusqu'ici rien de neuf me direz-vous.
Sauf que ce bloc est complété d'une unité électrique qui propose 40 chevaux.

Le bloc électrique est intégré à l'avant, entre les deux cylindres, pour offrir une puissance totale de 70 chevaux et un couple de 100 Nm.

Fait intéressant, les deux blocs sont indépendants. La moto peut donc utiliser uniquement le moteur thermique ou celui électrique, et même combiner les deux en même temps. Le tout est relié à une transmission automatique et transmis à la roue via une chaîne.

Une particularité qui offre à la moto une accélération pour le moins impressionnante pour ce type de véhicule : de 0 à 100 km/h en trois secondes seulement selon la marque.

Benda invente le Boxer hybride

Benda innove avec un concept hybride inédit

La combinaison des deux moteurs, thermique et électrique n'impacte pas le poids du custom, annoncé à 175 kg sans essence mais batteries comprises.

Pour la partie-cycle, le concept P51 repose sur un châssis en aluminium et dispose d'une fourche classique à l'avant et d'un monoamortisseur à l'arrière.

Benda innove avec un concept hybride inédit

Selon certaines sources, ce modèle atypique pourrait même rejoindre la gamme Benda dès 2026.

Comme souvent, le prochain salon de Milan, qui se tiendra du 4 au 9 novembre prochain devrait apporter son lot d'informations sur le futur catalogue de Benda en Europe

