Benda Dark Flag 500 Commander : un V4 dans un bagger, ça vous dit ?

Le cœur de la Dark Flag 500 Commander est un moteur V4 de 496 cm³, générant une puissance impressionnante de 54,5 ch à 10 000 tr/min et un couple maximal de 42 Nm à 7 500 tr/min. Ce moteur à longue course (avec un rapport de course de 55,2 mm et un diamètre de 53,5 mm) permet à la moto d'atteindre une vitesse maximale de 165 km/h. La transmission est assurée par une boîte à six vitesses et une courroie crantée, proposant une transmission de puissance douce et efficace.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du Dark Flag 500 Commander est son système de suspension arrière avec amortisseurs pneumatiques à réglage électronique, permettant de modifier la hauteur d'assise entre 670 et 700 mm. Cette fonctionnalité offre une grande flexibilité et un confort accru pour les usagers de toutes tailles. La moto est également équipée d'une fourche inversée à l'avant, bien qu'elle ne soit pas réglable.

Le design du Dark Flag 500 Commander est à la fois sophistiqué et moderne. Les jantes en alliage d'aluminium au format bobber, combinées avec des pneus 130/90-16 à l'avant et 150/80-16 à l'arrière, renforcent son allure robuste. Le système de freinage est composé d'un étrier radial Brembo avec un disque de 320 mm à l'avant et un disque de 260 mm à l'arrière, tous deux assistés par un système ABS pour une sécurité accrue.

Pesant 241 kg, la Dark Flag 500 Commander peut supporter une charge supplémentaire allant jusqu'à 150 kg. Son réservoir de carburant de 16 litres offre une autonomie d'environ 300 kilomètres, ce qui autorise les longs trajets.

Le nouveau tableau de bord TFT au design rond classique offre une lecture claire et moderne de toutes les informations essentielles. La moto est disponible en trois couleurs : « Fantasy Black », « Shadow White » et « Charming Red ».

L'arrivée de la Benda Dark Flag 500 Commander sur le marché européen n'est pas encore confirmée, mais elle suscite déjà beaucoup d'intérêt. En Chine, le prix de la version de base est d'environ 33 800 Yuan (environ 4 300 euros), tandis que la version plus équipée coûte 36 800 Yuan (environ 4 700 euros). Si la moto est importée en Europe, son prix devrait avoisiner les 8 500 euros, en tenant compte des frais de transport et des taxes supplémentaires.

La Benda Dark Flag 500 Commander représente une avancée significative pour l'industrie chinoise de la moto, s'attaquant à un segment dominé par les constructeurs européens et japonais. Avec ses caractéristiques innovantes, son design sophistiqué et son moteur V4, elle s'annonce potentiellement comme une option très intéressante pour les amateurs de baggers et de motos exclusives.