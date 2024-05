Benda améliore son power cruiser LFC 700

Moto atypique et inclassable avec son look de Ducati Diavel, son empattement de camion, son moteur quatre-cylindres en ligne de 676 cm3 développant 79 chevaux à 10 050 tr/min pour un couple maxi de 60 Nm à 8 000 tr/min et son énorme pneu arrière de 310 mm ( !), la Benda LFC 700 est une proposition que son positionnement tarifaire (11 990 €) rend tout à fait unique sur le marché moto actuel.

Déjà fort de cette tête d’affiche musclée, le constructeur chinois ne compte pas pour autant en rester là, et vient de présenter sur le salon de la moto de Pékin une nouvelle version de la moto, la LFC 700 Pro.

Une nouveauté qui se démarque de l’actuel modèle sur différents points tout en conservant le côté atypique de la LFC 700. On retrouve donc ce style accrocheur, désormais décliné en deux versions : une développant 79 chevaux, comme la LFC standard, et une de 94 chevaux qui porte le couple maxi à 63 Nm.

À cela, la LFC 700 Pro ajoute des phares auxiliaires disposés sur les côtés rabattables et une suspension pneumatique à réglage électronique.

Le pneu arrière perd également 10 mm (il en reste encore 300), tandis que l’échappement a été retravaillé et se fait quelque peu plus discret.

Commercialisée en Chine l’équivalent d’environ 6 000 €, cette nouvelle Benda LFC 700 Pro pourrait arriver en France dans le courant de l’année 2024.