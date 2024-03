Benda LFC700 : la Diavel chinoise - En direct du salon de Lyon 2024

22 000 € voici la somme qu'il faut débourser pour acquérir une Triumph Rocket 3 et 27 500 € c'est le prix d'une Ducati Diavel V4. Clairement pas à la portée de toutes les bourses. Mais heureusement, il existe des solutions et nous en avons découverte une à l'occasion du salon de Lyon avec la première sortie en France de la Benda LFC 700, vendue seulement 11 990 €, soit la moitié du prix des deux modèles précédents.

Et honnêtement pour ce prix, vous ne serez pas volé car ce power roadster à une sacré gueule et impossible de ne pas remarquer son pneu arrière de 310 mm de large, qui fait de lieu le pneu le plus large du marché. Tout simplement impresionnant. A ne pas rater également la forme très originale de l'échappement ou le design du projecteur. Les dimensions sont dans le pur style de la catégorie avec une longueur de 2,44 m et une hauteur de selle réduite à 70 cm, le tout pour un poids de 235 kg.

Forcément pour ce tarif, il faudra faire des sacrifices et c'est le moteur qui en fait les frais. Ici pas de V4 debordant de puissance ou de trois cylindres, juste un quatre cylindres en ligne plus basique de 700 cc de cylindrée. La puissance de 79 ch est modeste en raison notamment des normes d'homologation européenne plus sévère qu'en Chine où cette Benda développe 94 ch.

Parmi les équipements, on retiendra des commandes rétro-éclairées, une instrumentation numérique avec bluetooth et un système de frein Brembo.

Commercialisée en noir et gris, cette Benda LFC 700 sera bientôt à l'essai sur Caradisiac.