ActualitE

Pour la deuxième vente multisite du mois organisée par Alcopa à Sainte Geneviève-des-Bois et qui proposait 80 machines, la reprise s’est confirmée avec moins de lots invendus que précédemment…

Résultats de la vente Alcopa du 26 février : la reprise se confirme

Ce jeudi 26 février, Alcopa proposait 80 machines lors de sa deuxième vente multisite du mois, toujours depuis sa base à Sainte Geneviève-des-Bois (retrouvez la présentation de cette vente en cliquant ici).

La reprise amorcée depuis le début de l’année se confirme.

 

Le bilan de la vente

Le bilan est donc une nouvelle fois plutôt positif puisque sur les 80 lots disponibles, on en dénombrera 17 d’invendus. Omniprésentes à cette vente, les BMW étaient au nombre de 22 : elles seront 6 à ne pas trouver preneur. Chez Honda, les 9 motos proposées seront toutes attribuées. Yamaha, Ducati et KTM avec respectivement 6, 8 et 6 bécanes n’enregistrent qu’un invendu chacune.

 

Des machines estimées à moins de 2 000 euros

La seule machine de tout-terrain de cette vente, à savoir une Yamaha YZF 450 cm3 du millésime 2018, était annoncée avec 135 heures de fonctionnement. Estimée à 1 300 euros, elle a été particulièrement plébiscitée : adjugée à 2 700 euros.

Yamaha YZF 450 cm3 2018 (lot n° 42)
Yamaha YZF 450 cm3 2018 (lot n° 42)

 

Le MP3, c’est le roi des grandes agglomérations. Ce Piaggio 350 LT HPE, lui aussi de 2018, attendait au moins 1 500 euros. On sera un peu plus généreux puisqu’adjugé à 1 700 euros. Par contre, son compère le 500 LT qui espérait 4 100 euros devra être reproposé dans une prochaine vente.

Piaggio MP3 350 LT HPE 2018 (lot n° 7)
Piaggio MP3 350 LT HPE 2018 (lot n° 7)

 

Le craquant Scrambler Desert Sled 800 cm3 de chez Ducati était estimé à 2 000 euros. On se battra jusqu’à ce que le marteau tombe sur l’enchère de 3 500 euros.

Ducati Scrambler Desert Sled 800 cm3 2017 (lot n° 71)
Ducati Scrambler Desert Sled 800 cm3 2017 (lot n° 71)

 

Avec quelques petits défauts au niveau de la carrosserie (des rayures visibles sur les sacoches) et une batterie un peu faible, cette BMW R 1200 RT avoisinant les 90 000 kilomètres voyait son estimation fixée à 1 300 euros. Elle fera mieux avec une adjudication à 2 100 euros.

BMW R 1200 RT 2005 (lot n° 30)
BMW R 1200 RT 2005 (lot n° 30)

 

