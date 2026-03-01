Résultats de la vente Alcopa du 26 février : la reprise se confirme

On sort les billets

Avec un budget un peu plus important, on trouvait cette Ducati Multistrada 1260 V4S datée de 2021 et qui attendait au minimum 10 400 euros. On en rajoutera un peu pour arriver à une adjudication contre 11 500 euros. Pour la BMW S 1000 XR qui joue dans la même catégorie et qui était estimée à 9 200 euros, on restera sur ce montant pour l’adjudication.

On a un peu boudé les roadsters. Cette Yamaha XSR 900 MTM 850 n’a pas réussi à convaincre (estimation 4 000 euros), tout comme la QJ Motor SRV 550 quasi neuve (398 kilomètres) qui espérait 2 800 euros. Elles reviendront à la prochaine vente.

Dans notre présentation, nous annoncions un peu moins de machines américaines. Sur 6 machines, 2 seront recalées. Cette Harley-Davidson Road Glide Special FLTRXS de 2019 attendait 12 000 euros. Ce sera également le montant de l’adjudication.

Pour les rares sportives disponibles, à part les petites KTM proposées en 15 cm3 et 390 cm3, vous aviez quand même cette Kawasaki ZX 6 R de 2019 avec déjà quelques aménagements pour aller tâter de la piste. L’estimation à 6 000 euros sera suivie : adjugée 6 000 euros.

Restez avec nous car les résultats des deux ventes organisées lors du Salon de Lyon arrivent prochainement.