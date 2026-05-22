Un coup de pied dans la fourmilière.

Voici comment résumer les premières mesures prises par Bajaj depuis son arrivée aux commandes de KTM il y a quelques mois seulement.

Pour mettre de l’ordre dans la maison autrichienne, étouffée par une direction précédente aux ambitions démesurées, les Indiens n’y sont pas allés par quatre chemins.

La nouvelle structure, désormais dénommée Bajaj Mobility AG, a déjà commencé à mettre en œuvre des changements très importants au sein du groupe KTM. Et si la situation financière est encore loin d’être idéale, les premiers chiffres suivants ces bouleversements apportent un certain soulagement.

Selon nos confrères de Todocircuito, au premier trimestre 2026, KTM, Husqvarna et GasGas ont vendu plus de 40 000 motos dans le monde, soit une augmentation impressionnante par rapport à l’année précédente de plus de 125 %.

Bajaj redresse déjà la barre chez KTM

Cet excellent résultat a même permis au constructeur de Mattighofen de sortir du rouge dans certains secteurs jugés cruciaux pour son activité : l’entreprise a clôturé le trimestre avec un bénéfice brut positif de 5,5 millions d’euros. Si des pertes d’exploitation persistent (plus de 26 millions d’euros, pour être précis), elles ont été considérablement réduites par rapport à celles affichées en 2025.

Pour arriver à de tels résultats, Bajaj a décidé de supprimer tout ce qui n’est pas strictement lié aux motos. Un changement de cap radical tant KTM a pu sembler s’éparpiller ces dernières années. Abandon du marché du vélo, rupture des accords industriels avec des marques comme CFMoto (fin de l’accord de distribution) et MV Agusta font partie de ces changements notables.

Ce redressement reste malgré tout encore à confirmer sur les prochains mois, afin d’envisager un avenir plus serein pour KTM.