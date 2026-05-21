680 chevaux et un V12 délirant : la Chine ne veut plus copier les superbikes… elle veut humilier l’Europe et le Japon

Et cette fois, il ne s'agit plus de proposer des petites sportives abordables, mais de déclencher une guerre thermonucléaire contre Ducati, BMW et les géants japonais. ZXMoto vient de présenter deux projets qui oscillent entre le génie de la compétition et la folie pure et simple.

Pendant des années, les motos chinoises ont été regardées avec condescendance. Des copies bon marché. Des machines “correctes pour le prix”. Des motos incapables d’entrer dans le cercle fermé des vraies sportives. Cette époque est peut-être en train de mourir sous nos yeux.

Car ce que prépare aujourd’hui ZXMoto ressemble moins à un simple projet industriel qu’à une déclaration de guerre adressée aux constructeurs historiques. Et le message est brutal : la Chine ne veut plus seulement participer au marché des superbikes. Elle veut le redéfinir.

Derrière cette offensive se trouve un nom que beaucoup commencent sérieusement à surveiller dans le milieu : Zhang Xue. L’homme qui gravite déjà autour des projets de Kove et des nouvelles ambitions technologiques chinoises semble désormais vouloir frapper un immense coup médiatique et industriel.

Le premier choc s’appelle ZX1000RR APEX R. Et franchement, visuellement, la moto n’a plus rien de la “sportive chinoise low-cost” d’autrefois. Ailerons gigantesques façon MotoGP. Lignes ultra agressives. Face avant inspirée des hypersports japonaises modernes.

Silhouette évoquant à la fois la Ducati Panigale V4, la BMW M 1000 RR ou encore la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP.

Le message esthétique est évident : ZXMoto ne veut plus être perçue comme un outsider exotique. Elle veut entrer directement dans la conversation des références mondiales. Et cette fois, la Chine ne parle plus seulement de prix cassés. Elle parle de puissance.

La marque évoque une architecture moteur totalement nouvelle — “ni trois cylindres, ni quatre cylindres” — avec plus de 200 chevaux annoncés et des performances comparables aux meilleures superbikes européennes. Déjà, cela suffirait à faire trembler pas mal de monde.

La Chine veut prouver qu’elle a l'audace de concevoir ce que l’on n'ose même pas imaginer

Mais le vrai délire arrive ensuite. Car ZXMoto affirme également développer… un moteur V12 de moto. Oui. Un V12.

Avec des chiffres qui ressemblent davantage à une fiche technique de prototype militaire qu’à une machine de série : 680 chevaux, 235 Nm de couple, 14 500 tr/min, 380 km/h annoncés. À ce niveau-là, on ne parle plus d’exagération.

On entre dans le territoire du fantasme mécanique absolu. Évidemment, beaucoup doutent qu’une telle machine puisse réellement devenir une moto homologuée, exploitable ou même pilotable dans des conditions normales. Et honnêtement, le scepticisme est logique.

Même dans l’univers des hypersports extrêmes, ces chiffres semblent presque absurdes. Mais au fond, ce n’est peut-être même pas le sujet. Parce que l’objectif réel de cette opération est probablement ailleurs.

La Chine veut montrer qu’elle possède désormais : les ingénieurs, les matériaux, les capacités industrielles, les budgets, et surtout l’ambition technologique pour venir défier frontalement l’ordre établi.

Et c’est là que beaucoup de constructeurs européens et japonais commencent discrètement à s’inquiéter. Car pendant longtemps, les grandes marques ont cru que la Chine resterait cantonnée au rôle de fabricant secondaire.

Sauf qu’entre-temps : CFMoto progresse énormément, QJMotor multiplie les projets, Kove s’est déjà offert une crédibilité en rallye, et désormais ZXMoto attaque directement le sommet de la pyramide émotionnelle : les superbikes.

Le plus inquiétant pour les constructeurs historiques n’est peut-être même pas la puissance annoncée. C’est la vitesse d’apprentissage. Les Chinois développent aujourd’hui comme les Japonais dans les années 1980 : rapidement, agressivement, sans complexe, et avec une capacité industrielle gigantesque.

L’Europe, elle, avance plus lentement, plombée par les coûts, les normes et parfois une forme de confort technologique. Quant au Japon, il donne parfois l’impression de défendre ses acquis plus qu’il ne prépare la révolution suivante.

Et pendant ce temps, la Chine ose sortir un concept de moto V12 de 680 chevaux juste pour envoyer un message au monde entier. Même si cette machine ne voit jamais réellement la route, l’essentiel est déjà réussi : tout le monde en parle. Et surtout, plus personne ne rit vraiment quand une marque chinoise annonce vouloir concurrencer Ducati ou BMW.

Pourquoi concevoir un V12 de 680 ch si on ne peut pas le mettre sur route ? La réponse est simple : le Soft Power marketing. Il y a dix ans, l'industrie chinoise de la moto faisait sourire avec des copies de scooters 50cc. Aujourd'hui, avec ce moteur V12, la Chine envoie un message politique au monde entier : "Nous avons la technologie, les matériaux aérospatiaux et l'audace de concevoir ce que vous n'osez même pas imaginer."

Même si ce V12 ne reste qu'un concept de salon ou un prototype de laboratoire, il braque les projecteurs sur la vraie menace pour les Européens : la ZX1000RR APEX R. Car si Zhang Xue applique à cette sportive de 200 ch la même recette que pour la Kove 450 Rally (fiabilité, prix cassé, performances de pointe), les constructeurs traditionnels ont de sérieux soucis à se faire.