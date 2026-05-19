Pour clôturer la présentation de son catalogue 2026 il ne manquait plus qu’elle : la MSX125 Grom.

La petite moto au format compact constitue en effet l’ultime pièce du puzzle des millésimes 2026 de chez Honda.

Depuis son lancement en 2012, pas moins de 863 289 unités ont été vendues à travers le monde, dont près de 618 000 en Thaïlande, un pays particulièrement friand de cette moto de petite cylindrée à la fois ludique et pratique. En Europe, ce sont plus de 50 000 exemplaires qui ont trouvé preneur, confirmant ainsi la popularité mondiale durable du modèle.

Pour son millésime 2026, Honda conserve le moteur 125 cm³, monocylindre SOHC à 2 soupapes refroidi par air (9,5 chevaux à 7 250 tr/min), couplé à une boîte de vitesses à cinq rapports. Le châssis reste également inchangé avec ses roues de 12 pouces associées à une suspension avant inversée (USD), tout comme le tableau de bord numérique LCD avec compte-tours et indicateur de rapport engagé, en complément du compteur de vitesse, des deux totalisateurs partiels, de la jauge à carburant et de l’horloge. Le freinage à disque (simple disque de 220 mm à l’avant et disque de 190 mm à l’arrière) est contrôlé par centrale inertielle (IMU), pour un poids total tous pleins faits de seulement 103 kg.

Pour ce millésime 2026, seuls les coloris évoluent donc, avec trois nouvelles propositions : noir, bleu et Tricolore Special Edition.

Concernant le tarif, il n’a pour le moment pas été dévoilé, mais si on se fie à celui du millésime 2025 il devrait tourner autour de 4 200 euros.