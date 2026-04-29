Une petite moto au look rétro à seulement 1 300 euros !
Lancée en 2025, la Honda CGX150 est toujours commercialisée en Chine. Une petite cylindrée au look rétro de 12 chevaux affichée à un tarif canon : environ 1 300 €.
Ne souhaitant pas laisser l’immense marché chinois à la concurrence, Honda a lancé en 2025 une petite cylindrée au look vintage : la CGX150.
Ce modèle, réservé à ce marché asiatique en pleine expansion a été conçu pour être une moto abordable, légère et facile à conduire. Parmi ses caractéristiques principales on peut nommer sa selle large et plate, située à seulement 740 mm du sol, et un poids de 125 kg.
Le moteur est un monocylindre de 149 cm³ refroidi par air. Il s’agit d’une évolution du moteur historique de la CG125, qui offre une puissance maximale de 12 chevaux à 7 500 tr/min, avec un couple maximal de 12,5 Nm à 5 500 tr/min. Elle est équipée d’une boîte de vitesses à cinq rapports, d’un réservoir de 10 litres et atteint une vitesse de pointe de 100 km/h.
Une Chinoise signée économe et accessible
Honda annonce une consommation de 1,9 litre pour 100 km, ce qui correspond à une autonomie théorique maximale de 526 km !
Les roues sont à rayons et chaussées de pneus 90/90-18 à l’avant et 110/80-17 à l’arrière. Le freinage est assuré par un disque à l’avant et un disque à l’arrière, avec ABS monocanal.
La moto est fabriquée en Chine par l’entité Wuyang-Honda, une coentreprise qui a pour mission de développer et assembler des motos siglées Honda destinées au marché local.
Cette Honda CGX150 est commercialisée au tarif canon d’environ 1 300 euros, selon le taux de change actuel. Un prix qui en fait l’un des modèles de la marque japonaise les plus abordables.
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