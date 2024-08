Honda mise sur la nostalgie avec sa nouvelle CGX 150

Selon des informations de Motorrad, la CGX 150 sera déclinée en trois versions différentes, avec une présentation officielle prévue pour septembre 2024 et une commercialisation au printemps 2025. Le modèle sera fabriqué en Chine par Wuyang-Honda, une filiale de Honda présente sur place depuis 1992. Cependant, il est peu probable que cette moto fasse son chemin jusqu'en Europe, du moins dans sa version initiale.

La CGX 150 sera équipée d'un moteur monocylindre quatre temps refroidi par air, délivrant 12 chevaux. Ce moteur, basé sur la classique Wuyang-Honda CG125, permettra à la moto d'atteindre une vitesse maximale de 100 km/h, tout en restant conforme aux exigences du permis A1 en Europe, ce qui laisse une petite porte ouverte à une éventuelle commercialisation en version 125 cc.

Le design de la CGX 150 reste fidèle à l'esprit rétro : un cadre en acier tubulaire, une fourche télescopique à l'avant, deux amortisseurs à l'arrière, et des jantes à rayons métalliques de 17 pouces. La moto pèse seulement 128 kilos, ce qui promet une maniabilité accrue, surtout en milieu urbain. Elle sera également équipée de freins à disque sur les deux roues avec ABS, une caractéristique rare pour une moto de cette catégorie.

Deux variantes de la CGX 150 sont prévues. La version standard sera disponible en noir ou argent, tandis qu'une version plus classique, orientée café racer, se distinguera par des détails spécifiques comme une selle individuelle avec une bosse arrière, des rétroviseurs en bout de guidon, et une peinture spéciale aux couleurs traditionnelles de Honda : blanc, bleu et rouge. Cette dernière se veut un hommage direct aux motos de course des années 70 et 80.

En termes de prix, la CGX 150 devrait être commercialisée autour de 10 000 yuans, soit environ 1 300 euros. Un tarif très compétitif qui pourrait en faire un véritable succès sur les marchés asiatiques. Quant à l'Europe, il reste à voir si Honda décidera d'y introduire une version adaptée. Si c'est le cas, les amateurs de rétro pourraient bien avoir une nouvelle favorite dans les années à venir.

En attendant, cette nouvelle venue dans la gamme Honda incarne parfaitement le retour aux sources tout en intégrant les technologies modernes, un mélange qui pourrait bien faire des émules au-delà des frontières chinoises.

La Honda CGX 150 est une moto prometteuse qui pourrait séduire les amateurs de motos rétro et les jeunes permis A1. Son design inspiré des classiques Honda, son moteur simple et efficace, ainsi que son prix attractif sont autant d'atouts pour séduire une large clientèle. Reste à savoir si Honda décidera de commercialiser ce modèle en Europe et si les motards européens seront séduits par cette petite japonaise.