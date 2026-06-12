Harley-Davidson joue gros : la petite moto électrique à 5 000 $ qui doit sauver LiveWire

L'annonce du lancement en production des nouvelles S4 Honcho Street et S4 Honcho Trail pourrait sembler anecdotique. Elle ne l'est pas. Car derrière ces deux petites motos électriques se cache probablement le projet le plus stratégique jamais lancé par LiveWire.

Depuis sa création, la marque américaine a multiplié les modèles premium. Des motos performantes. Innovantes. Mais vendues à des tarifs souvent difficiles à justifier pour le grand public. Résultat : les ventes sont restées limitées. Aujourd'hui, LiveWire tente donc un virage radical.

La nouvelle S4 Honcho Trail est proposée à partir de 4 999 dollars. La version Street homologuée pour la route débute à 5 499 dollars. Des tarifs qui restent supérieurs à ceux d'une Honda Grom mais qui marquent une rupture spectaculaire avec les précédentes motos de la marque.

Pour la première fois, LiveWire cherche clairement à séduire les jeunes pilotes, les urbains et les utilisateurs quotidiens. L'objectif n'est plus de vendre une vitrine technologique. L'objectif est de vendre du volume.

Le pari de Harley-Davidson

La recette est volontairement minimaliste. Un moteur électrique avec marche arrière. Une vitesse maximale annoncée de 95 km/h. LiveWire estime l'autonomie à 85 km selon la norme WMTC, ou à 117 km à une vitesse constante de 32 km/h.

Les deux batteries amovibles sont logées sous le siège et offrent une capacité totale de 3,48 kWh. LiveWire affirme qu'elles peuvent être rechargées de 20 à 80 % en 2 heures sur une prise 110 V. Le modèle Trail est le plus léger des deux, LiveWire annonçant un poids de 115 kg contre 121 kg pour le Street, qui ajoute des rétroviseurs, un éclairage, un tableau de bord numérique. Des chiffres modestes. Mais parfaitement adaptés à l'utilisation urbaine visée. LiveWire ne cherche pas à concurrencer une grosse moto routière. La cible est ailleurs.

La véritable bataille se situe sur deux fronts. D'un côté, les mini-motos thermiques comme les Honda Grom. De l'autre, les nouvelles stars du tout-terrain électrique comme Sur Ron ou Talaria. C'est là que LiveWire possède peut-être son principal avantage.

Contrairement à la plupart des fabricants de motos électriques légères, la marque bénéficie du réseau Harley-Davidson. Un argument qui compte. Car entre une concession Harley-Davidson capable d'assurer l'entretien et un vendeur Internet disparu six mois plus tard, beaucoup de clients pourraient rapidement faire leur choix.

L'enjeu dépasse largement celui de deux nouvelles motos. Depuis plusieurs années, les résultats financiers de LiveWire alimentent les interrogations des investisseurs. Le marché de la moto électrique progresse moins vite qu'espéré. Les coûts restent élevés. Et les consommateurs demeurent prudents.

La S4 Honcho représente donc bien plus qu'un simple nouveau modèle. Elle constitue un test grandeur nature de la capacité de LiveWire à sortir de son statut de constructeur de niche. L'idée est simple. Créer une moto suffisamment performante pour être amusante. Suffisamment légère pour être accessible. Et surtout suffisamment abordable pour toucher un public beaucoup plus large.

C'est précisément ce qui a fait le succès des Honda Grom. Et c'est exactement ce que LiveWire tente désormais de reproduire en version électrique. Mais la question reste entière : les motards sont-ils prêts à payer un supplément pour rouler électrique ? Les premiers exemplaires arrivent actuellement chez les concessionnaires américains. La réponse ne tardera plus.

Mais pour LiveWire, la S4 Honcho est bien plus qu'une nouvelle moto. C'est probablement la machine qui déterminera si la filiale électrique de Harley-Davidson possède encore un avenir à long terme.