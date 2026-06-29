Dans le petit monde de la collection de motos anciennes, il y a des fiches techniques qui font rêver, des états de conservation « concours » qui font s’affoler les compteurs, et puis il y a l’effet Steve McQueen.

La preuve vient d’en être donnée sur le célèbre site d’enchères en ligne « Bring a Trailer », où une Harley-Davidson VL de 1931 vient de trouver un nouveau propriétaire pour 75 000 $ (soit environ 65 780 euros, hors frais liés à la vente aux enchères).

Un montant fou, d’autant que la moto a été vendue en tant que projet de restauration non roulant.

L’historique de cette machine est un véritable roman. Au moment du décès de l’acteur en 1980, cette Harley VL 1200 dormait sagement dans son hangar et garage privé du comté de Ventura, en Californie (Etats-Unis), attendant sa restauration. Elle a ensuite été rachetée par Mike Eisenberg, un collectionneur réputé et grand spécialiste des objets liés à McQueen. Ce dernier a ensuite procédé à une remise en état purement esthétique, en veillant bien à ne pas toucher à la partie mécanique pour lui laisser son âme.

Bien plus qu’une « simple » Harley-Davidson de 1931

Côté technique, on retrouve donc un moteur bicylindre en V à soupapes latérales de 74 pouces cubes (environ 1 200 cm³), une boîte de vitesses à trois rapports avec levier manuel et même le carburateur Linkert d’époque.

Visuellement, elle a conservé sa peinture noire d’origine agrémentée de filets rouges et dorés, sa fourche à parallélogramme de type « springer », ses garde-boue enveloppants, sa selle solo suspendue et son échappement « fishtail ».

Mais l’annonce était bien claire : le moteur ne tourne pas et de la corrosion est bien visible sur plusieurs composants.

La vente comprenait le certificat d’authenticité officiel issu de la vente aux enchères de la succession de Steve McQueen, dûment signé par son fils Chad et sa fille Terry. Le lot intégrait également les documents originaux de la vente de l’époque, un panneau d’exposition et la plaque d’immatriculation californienne d’origine datée de 1931.

Un montant qui prouve une fois de plus que prouve que le nom de Steve McQueen fait toujours rêver. On espère maintenant que la moto pourra mécaniquement reprendre vie plutôt que de poursuivre sa vie comme simple objet de décoration dans un salon.