Casque obligatoire : la trottinette est-elle devenue plus dangereuse que la moto ?

Ce débat est alimenté par une réalité médicale de plus en plus documentée. Dans un article remarqué intitulé « Pourquoi le risque de traumatismes crâniens est plus élevé chez les conducteurs de trottinettes électriques que chez les motards ? », Le Figaro s'appuie sur les observations de plusieurs spécialistes pour montrer qu'en dépit d'une vitesse souvent inférieure, les utilisateurs de trottinettes subissent proportionnellement davantage de blessures graves à la tête que les motocyclistes.

Intuitivement, beaucoup imaginent qu'une moto roulant à 130 km/h représente un danger bien supérieur à une trottinette limitée à 25 km/h. Pourtant, les traumatologues constatent régulièrement l'inverse concernant les blessures crâniennes.

Le paradoxe s'explique par plusieurs facteurs qui se cumulent. Le premier est évidemment le casque. À moto, il est obligatoire depuis des décennies et son efficacité n'est plus à démontrer. En trottinette, au contraire, une majorité d'usagers circulent encore tête nue, notamment lors de trajets urbains de quelques minutes. Selon les médecins, cette seule différence suffit à expliquer une large partie de l'écart observé dans les services d'urgence.

La petite roue, ennemie invisible et une position qui expose directement la tête

Le second facteur est purement mécanique. Une trottinette repose sur de très petites roues, beaucoup plus sensibles qu'une moto ou même qu'un vélo aux défauts de la chaussée : plaque d'égout, rail de tramway, nid-de-poule, bordure ou simple gravillon. Ces obstacles peuvent provoquer une perte d'équilibre immédiate, sans qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué. Or, les études françaises montrent qu'une large majorité des accidents de trottinette sont justement des chutes isolées, sans collision avec un tiers.

Par ailleurs, contrairement à une moto, la trottinette place son conducteur debout, avec un centre de gravité élevé et pratiquement aucune possibilité de retenir la chute. Lors d'un freinage brutal ou lorsqu'une roue se bloque, l'utilisateur est projeté vers l'avant. Les réflexes ne suffisent souvent pas à protéger la tête, qui devient l'une des premières parties du corps à heurter le sol. Les urgentistes observent ainsi une forte proportion de traumatismes faciaux, de fractures du crâne et de commotions cérébrales chez les conducteurs non casqués.

L'autre piège de la trottinette est psychologique. Parce qu'elle circule généralement à des vitesses comprises entre 20 et 25 km/h, beaucoup d'utilisateurs la considèrent comme un simple prolongement de la marche.

Pourtant, à 25 km/h, l'énergie développée lors d'une chute reste considérable, surtout lorsque la tête percute directement le bitume ou un mobilier urbain. Les médecins rappellent régulièrement qu'une simple chute à cette vitesse peut entraîner un traumatisme crânien grave, voire irréversible.

Depuis 2019, les trottinettes électriques sont intégrées au Code de la route dans la catégorie des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Le casque est aujourd'hui fortement recommandé, mais il n'est obligatoire que dans certaines situations spécifiques, notamment hors agglomération lorsque la circulation est autorisée.

Le gouvernement souhaite désormais aller plus loin en généralisant cette obligation afin de réduire le nombre de blessés graves. Cette évolution s'inscrit dans un contexte où l'accidentalité des EDPM continue de préoccuper les pouvoirs publics, les traumatismes à la tête représentant une part importante des blessures observées lors des accidents.

D'ailleurs, casque et gilet jaune sont désormais obligatoires pour les trottinettes à Paris et en petite couronne. Face à la hausse des accidents mortels en région parisienne, les autorités ont décidé de serrer la vis. Le non-respect du port du casque est sanctionné par une amende forfaitaire de 135 euros et de 35 euros pour l'absence de gilet de haute visibilité ou d'un équipement rétro-réfléchissant.

Les motocyclistes prennent objectivement davantage de risques en termes de vitesse. Pourtant, leur équipement obligatoire — casque homologué, gants, blouson renforcé, protections dorsales, bottes — réduit considérablement la gravité des blessures lors des chocs. À l'inverse, l'utilisateur moyen d'une trottinette circule souvent sans casque, parfois en tenue de ville, avec une protection quasiment inexistante. Autrement dit, la vitesse n'est pas toujours le principal facteur de gravité. L'équipement de protection et la nature même du véhicule jouent un rôle tout aussi déterminant.

Le débat sur le casque obligatoire dépasse largement la simple question réglementaire. Il traduit surtout la fin d'une illusion : celle selon laquelle la trottinette serait un mode de déplacement « doux » parce qu'elle roule lentement.

Les données médicales montrent au contraire qu'il s'agit d'un véhicule intrinsèquement vulnérable. Ses petites roues, sa position debout et l'absence fréquente de protection créent une combinaison particulièrement défavorable lors des chutes.

L'expérience de la moto est d'ailleurs riche d'enseignements. Si les traumatismes graves ont fortement diminué au fil des décennies, ce n'est pas parce que les motos sont devenues moins puissantes, mais parce que les équipements de sécurité sont devenus la norme. Le casque obligatoire, longtemps contesté, est aujourd'hui unanimement reconnu comme l'une des mesures les plus efficaces de l'histoire de la sécurité routière.

L'obligation du casque en trottinette s'inscrit dans cette même logique. Elle ne supprimera pas les accidents, mais elle pourrait réduire significativement la gravité de leurs conséquences, en particulier les traumatismes crâniens, qui restent aujourd'hui la principale préoccupation des services d'urgence.