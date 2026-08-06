Bandit9 Liquid Metal : quand une Ducati Monster devient une sculpture roulante en aluminium

Au premier regard, il est presque impossible de reconnaître la Monster 821 qui se cache sous cette carrosserie futuriste. Fondé à Hô Chi Minh-Ville par Daryl Villanueva, le studio Bandit9 a imaginé une silhouette entièrement redessinée autour d'un impressionnant carénage réalisé à la main en aluminium 6061.

Chaque panneau est façonné individuellement avant d'être brossé ou poli selon les zones. Les raccords sont volontairement invisibles afin de créer une impression de coque monobloc, comme si la moto avait été sculptée dans une seule pièce de métal.

Le résultat évoque les créations industrielles des années 1930, avec des lignes tendues et fluides inspirées de l'Art déco, tout en conservant une esthétique résolument contemporaine. L'arrière adopte quant à lui la fibre de carbone, créant un contraste visuel entre la chaleur de l'aluminium poli et la modernité du composite.

Une Ducati Monster… sous le costume

Si l'apparence change radicalement, la mécanique reste fidèle à la Ducati Monster 821. Sous cette robe spectaculaire se trouve toujours le bicylindre Testastretta de 821 cc, développant 110 ch pour un couple de 89 Nm.

Le célèbre cadre treillis en acier est conservé, tout comme les principaux composants de la partie-cycle : fourche Sachs inversée de 43 mm, amortisseur arrière réglable, double disque avant de 320 mm avec étriers Brembo radiaux et ABS d'origine. Le poids à sec demeure contenu à 175 kg, preuve que cette métamorphose privilégie autant les performances que l'esthétique.

Cette préparation n'a jamais été pensée pour une production de série. Chaque exemplaire est réalisé sur commande, entièrement à la main, et numéroté. Le tarif est à la hauteur de cette exclusivité : 49 900 dollars, soit plusieurs fois le prix d'une Monster 821 dont elle reprend pourtant la base technique.

La Bandit9 Liquid Metal n'est pas une simple moto custom. Elle s'inscrit davantage dans la catégorie des objets de collection où la mécanique devient un support artistique. Ce qui impressionne le plus n'est pas la transformation esthétique elle-même, mais la cohérence de l'ensemble. Bandit9 ne surcharge jamais ses créations. Au contraire, tout est épuré, chaque ligne semble avoir été dessinée pour donner l'impression que la moto est en mouvement, même à l'arrêt. Cette philosophie rappelle davantage les grands carrossiers automobiles des années 1930 que les préparateurs moto traditionnels.

À près de 50 000 dollars, la Liquid Metal ne rivalise évidemment pas avec une Ducati de série sur le terrain du rapport qualité-prix. Ce n'est d'ailleurs pas son objectif. Elle s'adresse à des collectionneurs qui recherchent une pièce rare, mêlant design industriel, artisanat et patrimoine mécanique italien. Pour les passionnés, elle démontre surtout qu'une Ducati Monster, pourtant déjà emblématique, peut encore servir de toile blanche à des créations totalement hors normes.