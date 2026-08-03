Le Japon invente le « réfrigérateur humain » : la cabine qui refroidit un motard en cinq minutes

Face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, une entreprise japonaise vient de présenter une cabine réfrigérée destinée à lutter contre les coups de chaleur sur les lieux de travail. Une invention qui peut sembler insolite... mais qui répond à un problème de santé publique de plus en plus préoccupant.

Baptisée Do Hiemon Box, cette cabine a été développée par la société japonaise SDRS, en partenariat avec le distributeur industriel Trusco Nakayama. L'objectif n'est pas d'offrir un moment de confort, mais de permettre aux travailleurs exposés à des températures extrêmes de faire rapidement redescendre leur température corporelle avant que les premiers symptômes d'un coup de chaleur n'apparaissent.

Le concept est étonnamment simple. L'utilisateur entre dans une cabine verticale ressemblant à un grand réfrigérateur industriel. À l'intérieur, la température est maintenue autour de 15 °C, tandis que plusieurs buses projettent un air d'environ 5 °C sur les zones les plus sensibles du corps : la tête, la nuque, les épaules et le dos.

Selon son fabricant, les premiers effets se font sentir après seulement cinq minutes. Une séance d'une dizaine de minutes permettrait de faire baisser suffisamment la température corporelle pour limiter les risques liés à une exposition prolongée à la chaleur.

Par sécurité, la cabine s'arrête automatiquement au bout de vingt minutes afin d'éviter un refroidissement excessif. Trois niveaux de fonctionnement sont proposés afin d'adapter l'intensité du refroidissement aux besoins de l'utilisateur.

Le climat change... les équipements aussi

Loin du gadget destiné au grand public, la Do Hiemon Box vise avant tout les secteurs où les coups de chaleur représentent un véritable risque professionnel. Chantiers du bâtiment, usines, entrepôts logistiques, plateformes industrielles ou encore sites de maintenance figurent parmi les environnements ciblés.

Montée sur roulettes, la cabine peut être déplacée facilement d'un atelier à un autre sans nécessiter d'installation fixe. Autre argument avancé par son constructeur : sa consommation électrique serait environ deux fois inférieure à celle d'un climatiseur mobile classique.

Son prix reste toutefois conséquent. Commercialisée autour de 8 500 euros, cette cabine s'adresse essentiellement aux entreprises soucieuses de protéger leurs salariés lors des épisodes caniculaires.

Mais l'idée pourrait bien faire son chemin. Avec des étés qui battent régulièrement des records de température en Europe comme en Asie, les industriels cherchent désormais des solutions capables de limiter les arrêts de travail, les malaises et les accidents liés à la chaleur.

Jusqu'à présent, la réponse reposait principalement sur la climatisation, les pauses régulières et l'hydratation. Le Japon propose désormais une approche beaucoup plus radicale : refroidir directement le corps en quelques minutes.

Le Japon possède une longue tradition d'innovations qui semblent extravagantes avant de devenir des produits du quotidien. Cette cabine réfrigérée appartient peut-être à cette catégorie. Car si l'idée de pénétrer dans un « réfrigérateur humain » prête aujourd'hui à sourire, elle pourrait demain trouver naturellement sa place sur les chantiers, dans les usines ou les plateformes logistiques, à mesure que les épisodes de chaleur extrême deviennent la norme.

Et les motards n'y verront sans doute pas que des inconvénients : après plusieurs heures passées sous un casque intégral et un équipement complet, beaucoup ne diraient probablement pas non à dix minutes passées dans ce drôle de réfrigérateur japonais avant de reprendre la route.