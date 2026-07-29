Référence du cross et de l’enduro, la marque espagnole Rieju a récemment diversifié son offre pour séduire un panel plus large de motards.

Son ultime nouveauté explore un terrain jusque-là inconnu pour Rieju, le monde des cruisers.

Ce custom à l’esprit « méditerranéen » comme le présente la marque arrive avec une fiche technique suréquipée et un tarif particulièrement agressif sur le marché français : 5 199 €.

La vraie surprise de cette Rieju Coaster 407 réside dans sa transmission : elle adopte une boîte de vitesses automatique séquentielle AMT. Fini la contrainte du levier d’embrayage. La puissance est ensuite transmise à la roue arrière via une courroie crantée, idéale sur un cruiser pour limiter l’entretien, le bruit et la graisse de chaîne. Côté motorisation, la Rieju Coaster 407 repose sur un bicylindre en V de 384,5 cm³ à refroidissement liquide et 8 soupapes qui offre 34,6 chevaux à 8 250 tr/min et un couple de 36 Nm à 4 500 tr/min pour une vitesse maximale donnée à 155 km/h.

Un nouveau custom arrive sur le marché

Malgré un poids à sec contenu à 180 kg, la Coaster 407 en impose visuellement et reprend les codes classiques des cruisers, notamment avec une hauteur de selle ultra-accessible de 690 mm seulement pour poser les pieds bien à plat. Elle est équipée d’un réservoir de 16 litres, d’une roue avant de 19 pouces (130/60) et d’un pneu arrière large de 180 mm sur jante de 17 pouces. Le freinage est confié à des disques Nissin (300 mm avant/240 mm arrière) avec ABS.

Là où Rieju fait très fort, c’est sur le niveau d’équipement, avec un contrôle de traction (TCS) et un embrayage anti-dribble, un système de démarrage sans clé (Keyless), un écran LCD numérique, un éclairage full LED et des feux de détresse.

On retrouve aussi des prises USB-A et USB-C d’origine.

Proposée à 5 199 €, la Rieju Coaster 407 s’impose comme une alternative redoutable pour les jeunes permis A2 et les amateurs de custom.