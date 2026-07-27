Après les marques japonaises il y a quelques décennies, les constructeurs chinois plus récemment, la prochaine vague à déferler sur l’Europe pourrait bien venir d’un pays inattendu : l’Inde.

Premier marché mondial en termes de volume de ventes, l’Inde se contentait jusqu’à peu d’alimenter son gigantesque marché intérieur et quelques pays émergents.

Les géants locaux ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Et cette fois, les yeux de Royal Enfield, Hero MotoCorp et Bajaj sont braqués directement sur le Vieux Continent.

Le plan de bataille est simple : débarquer en force au salon EICMA de Milan fin 2026 pour investir les concessions européennes dès 2027 avec des motos de moyennes cylindrées taillées pour l’aventure, simples et surtout affichées à des tarifs particulièrement agressifs.

Les géants indiens veulent conquérir l’Europe

Et parmi les modèles particulièrement attendus lors de la grand-messe de la moto mondiale, on retrouve la future Royal Enfield Himalayan 750. Si on connaît encore peu de choses sur cette probable nouveauté présentée à Milan en novembre prochain, cette déclinaison bicylindre (bicylindre parallèle d’environ 750 cm³ offrant entre 55 et 60 chevaux) du célèbre trail indien visera directement le cœur du marché européen du trail de moyenne cylindrée.

Du côté du nouveau venu en Europe, Hero, on peaufine également ses armes pour Milan avec une attendue XPulse 421. Hero en a dévoilé une première version lors de l’EICMA 2024, mais la moto a ensuite pratiquement disparu des radars. Le salon 2026 devrait être l’occasion de découvrir une version plus aboutie de la moto, qui devrait être équipée d’une roue avant de 21 pouces et d’une roue arrière de 18 pouces. Les informations disponibles indiquent aussi la présence d’un moteur monocylindre d’une cylindrée d’environ 421 cm³, bien que les chiffres définitifs concernant la puissance, le couple et les spécifications finales ne soient pas encore connus.

Le troisième modèle qui devrait être dévoilé dans quelques mois est un trail d’entrée de gamme signé Bajaj, reprenant le monocylindre de 249 cm³ (air/huile) de la Pulsar N250. L’utilisation de cette motorisation permettrait à Bajaj de produire une moto d’aventure relativement simple et abordable, destinée à rivaliser avec la concurrence sur un segment au fort potentiel de croissance : celui des trails de moyennes cylindrées.

La réponse à Milan dès le 3 novembre prochain.