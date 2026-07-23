Marque qui monte sur le marché moto, distribuée dans l’Hexagone par MB Motor France, Kove se fait petit à petit une place parmi les constructeurs qui comptent.

Après avoir lancé son ascension avec une 450 Rally saluée par notre journaliste lors de son essai réalisé en 2024, Kove a enfoncé le clou avec ses baroudeuses de plus fortes cylindrées déclinées à partir du bicylindre de 799 cm3 offrant 95 chevaux : les 800X Pro, 800X GT et 800X Rally.

Le constructeur chinois développe maintenant un trail de 350 cm3 taillé pour le marché des permis A2.

Si esthétiquement, la 350 Rally s’approche des standards de design européens ou japonais, avec des lignes plus fluides son ambition aventurière reste intacte, notamment avec des réservoirs latéraux placés très bas, façon KTM Adventure ou Husqvarna Norden. Résultat ? On maximise la capacité en carburant tout en plaçant le centre de gravité au ras des pâquerettes. Une solution déjà choisie sur la 450 Rally, que cette 350 devrait remplacer au catalogue.

Un nouveau trail A2 chinois se prépare

Côté motorisation, on pourrait retrouver le même bicylindre en ligne qui équipe la sportive 350RR vendue en France. Un bloc conforme d’origine à la réglementation A2 en offrant 47 chevaux.

La partie-cycle se distingue quant à elle par une fourche inversée à grand débattement à l’avant, un mono-amortisseur arrière imposant, un frein avant à étrier deux pistons, ainsi qu’un habillage et une selle qui semblent empruntés à une moto d’enduro.

À la vue de ces brevets, tout porte à croire que ce modèle sera l’arme choisie par Kove pour affronter les autres marques chinoises qui investissent ce segment : CFMoto, QJMotor et Moto Morini.