Essai - CF Moto 450 MT : un trail spécial découverte

Si par le passé, essayer une moto chinoise c'était chaud, au sens figuré, cette fois-ci, c'est chaud, mais au sens propre. CF Moto avait décidé de nous emmener aux Philippines (donc "un peu" plus loin que le siège chinois et l'usine CF Moto que nous avons également visitée à Hangzhou), afin de prouver les capacités off road de sa nouveauté 2024. Et pour pousser le bouchon encore plus loin, sur une île quasi déserte affichant plus de 70 % d'humidité dans l'air et une température de plus de 30°. De quoi transformer l'atmosphère en véritable sauna. Pour autant, l'ambiance était bouillante à plus d'un titre, ne serait-ce que par ce que dégage visuellement cette moto.

Même avec un regard critique, force est de constater que la 450 MT est bien finie, bien équipée, bien proportionnée, séduisante, et qu'elle évoque immédiatement une moto d'aventure, façon rallye. Comme souvent, pour ne pas dire comme toujours, la ligne est plus légère que la moto en elle-même : comptez 175 kg à sec soit un peu moins de 190 kg tous pleins faits, notamment dans le réservoir de 17,5 litres, ce qui pose question quant aux capacités de son bicylindre vertical, même calé à 270° - comme les CP2 Yamaha- à mouvoir énergiquement le tout. Disons que les 449,5 cm3 pour 31 kW (42 ch) semblent limitants, mais nous avons déjà pu constater la santé de ce petit bloc au sein de la sportive 450 SR, fut-il plus puissant.

Remanié pour obtenir plus de couple et de progressivité, toujours sous la commande d'un accélérateur par câble, le moteur va donc avoir fort à faire. Cela dit, il ne propose aucun mode de comportement, seulement un contrôle de traction basique (non réglable) et un embrayage assisté.

N'oublions pas un ABS débrayable -en même temps que le contrôle de traction- et réactivable en un clic, dénommé on s'en doute ABS Off Road et fourni par Bosch pour la centrale à 2 canaux, tandis que les étriers et maîtres cylindres sont badgés J.Juan, filiale bien connue de Brembo œuvrant dans le milieu de gamme de qualité.

Autre marque renommée répondant présent sur la 450 MT : KYB. Les suspensions affichent un débattement de 200 mm tout à fait compatible avec la pratique de l'enduro surtout lorsque l'on considère la possibilité de réglage offertes, tant en matière de rebond que de compression. La pré contrainte est également accessible sur la fourche de 41 mm. Ajoutons les pneumatiques CST Ambro A4, à pavés et très semblables en apparence aux Pirelli Scorpion STR et le off road devient une composante à part entière des possibilités. Quoi de plus naturel : CF Moto revendique avoir conçu sa moto pour ça.

Pour le reste, l'équipement est complet, à l'image du sabot moteur en aluminium épais et suffisamment couvrant, ou encore du saut de vent endurisant monté sur crémaillère et permettant de gagner en protection. Il est d'ailleurs équipé d'une barre de support pour un dispositif de navigation ou un smartphone que l'on alimente via l'une des deux prises USB (A ou C) également à portée de câble.

Les pare mains répondent présent eux aussi. Ces indispensables de la pratique régulière du off road apportent également plus de confort sur la route. Un confort auquel la selle positionnée à 820 mm de haut contribue largement, que l'on parle d'un point de vue assise ou ergonomie : elle est étroite sur la partie avant et permet de poser aisément les pieds au sol, tandis que l'on retrouve la possibilité d'incliner le guidon afin de remonter les bras, notamment pour mieux guider la moto en position debout.

Autre équipement intéressant lorsque d'origine : les repose-pieds enduro. Crantés, ils sont aussi décaoutchoutables lorsque l'on souhaite évoluer en dehors du bitume. Enfin, les commandes aux pieds sont repliables afin de limiter la casse en cas de chute. Autant dire que la dotation est riche et valorisante pour une moto de cette cylindrée et de cette gamme tarifaire. N'oublions pas les poignées passager à l'intégration idéale avec la platine porte-paquets arrière et ménageant là encore une position agréable.

Autre point agréable sur la 450 CF : son instrumentation de 5,5 pouces du meilleur effet et nativement connectable à un smartphone via l'application maison CFMoto Ride. Suffisamment rapide au démarrage, couleur, lisible, bien organisée, elle trie efficacement les informations choisies depuis le menu de configuration.

Un menu clair et simple, en anglais cela dit sur notre version d'essai. Ou plutôt en chinois. Pas toujours évident donc. Par contre, on apprécie les commodos, à la fois sobres et exploitables. Principalement la croix directionnelle à "palettes", aussi aisée à manipuler qu'efficace. Rien à redire, donc.