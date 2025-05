Le marché moto toujours en baisse en avril : Triumph, Royal Enfield, Harley-Davidson, CFMoto, Voge et Zontes progressent alors que les autres déclinent

Pour le quatrième mois de l'année 2025, les choses ne s'arrangent pas véritablement pour le marché moto français.

Avec 18 263 véhicules immatriculés (hors trois-roues), le marché moto hexagonal a accusé une nouvelle baisse de 10,38 % en avril dernier par rapport à la même période un an plus tôt. Un résultat qui confirme le déclin du marché constaté depuis le début de l'année 2025, avec une baisse de 17,39 % sur les quatre premiers mois de l'année.

Tous les constructeurs n'ont pas pour autant la grimace.

Triumph, enregistre par exemple une belle progression de 12,79 % par rapport à 2024, avec 1 243 unités écoulées en mars. Harley-Davidson (437 unités, + 9,25 %) et Royal Enfield (411 unités, + 18,79 %) sont également dans le vert, tout comme les marques chinoises CFMoto (511 unités, + 81 %), Voge (397 unités, + 81 %) et Zontes (382 unités, + 18 %), qui confirment leur très bonne forme.

Les constructeurs chinois continuent de surfer sur la vague du succès

Du côté des historiques, si Honda reste numéro un des ventes en France avec 3 636 unités immatriculées en avril 2025, les chiffres sont en baisse (- 6,55 %).

Le constat est également valable pour Yamaha (3 035 unités, - 9,67 %), BMW (1 689 unités écoulées, - 20,10 %) et Kawasaki (1 678 unités, - 4,88 %).

Concernant la marque allemande, après une année 2024 boostée par l'arrivée de la nouvelle GS, on compte désormais sur l'arrivée en concessions des dernières générations des R 1300 RT et RS pour regonfler les chiffres de ventes.

C'est aussi l'espoir que l'on peut formuler en ce début de mois de mai, que les nouveautés 2025 permettent de voir repartir les ventes repartir à la hausse et d'inverser la tendance négative de ce début d'année.