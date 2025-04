Une nouvelle routière rejoint la gamme BMW : la R 1300 RT

Inscrite dans la lignée de sa prédécesseure, la nouvelle BMW R 1300 RT continue de s'appuyer sur les qualités de la famille BMW RT : ses capacités de grand tourisme et son confort, seul, à deux ou avec un bagage important.

À l’instar du reste de la famille R 1300 de dernière génération, la RT repose sur le moteur Boxer de 1 300 cm³, avec un rapport alésage/course de 106,5 à 73 mm (prédécesseur : 102,5 à 76 mm) et qui développe une puissance de 145 chevaux avec un couple maximal de 149 Nm à 6 000 tr/min.

On retrouve là aussi trois modes de conduite inclus de série (Rain, Road et Eco), alors que les modes de conduite Pro « Dynamic » et « Dynamic Pro », ainsi que la présélection du mode de conduite sont en option.

Le contrôle du couple moteur (MSR) est quant à lui intégré dès la version de base, alors que la nouvelle technologie d'assistant de changement de vitesse automatique (ASA) avec embrayage entièrement automatisé et passage des vitesses manuel ou automatisé pour une expérience de conduite améliorée est pour sa part disponible en option. Des équipements apportant un supplément sportif sont aussi en option, tels que le frein sport, le Shift Assistant Pro amélioré et la nouvelle suspension électronique DCA, et permettent une conduite plus dynamique.

La nouvelle R 1300 RT inclut aussi, et c'est une vraie nouveauté, des carénages latéraux réglables, intégrés de manière homogène au design. Cela permet au pilote de bénéficier d'un apport d'air frais à tout moment, même dans des conditions de circulation difficiles ou des températures élevées.

Une nouvelle génération de routière qui complète la gamme BMW

Le châssis de la nouvelle BMW R 1300 RT a lui aussi été entièrement repensé, avec un nouveau cadre principal en tôle d'acier qui offre une rigidité supérieure à celle du modèle précédent. Lors de cette refonte, le cadre arrière a également été entièrement repensé.

À la place de l'ancienne structure tubulaire en acier, la nouvelle R 1300 RT est désormais dotée d'un cadre arrière en treillis d'aluminium. Le châssis électronique Dynamic ESA de série offre un réglage dynamique de l'amortissement et à l'adaptation de la précharge du ressort arrière en fonction de la charge. En plus des options habituelles du réglage dynamique de la suspension (DSA), tels que le réglage dynamique de l'amortissement, de la raideur des ressorts et de la répartition de la charge, il offre deux positions de conduite sélectionnables par le pilote via les modes de conduite.

L'ergonomie a également été au cœur de l'attention des ingénieurs BMW, avec une position de conduite revue et un triangle ergonomique formé par le guidon, les repose-pieds et la selle de la nouvelle R 1300 RT conçu pour positionner le pilote plus en avant. La hauteur et l'inclinaison de la selle sont réglables (à partir de 780 mm) pour une position de conduite optimale tandis que le confort du passager a également été considérablement amélioré. Les nouvelles valises de 27 litres chacune offrent désormais plus d'espace pour les jambes du passager, sans compromettre le volume et la selle passager a également été allongée.

Parmi les autres atouts de la nouvelle R 1300 RT, on trouve les valises Vario, disponibles en option pour la première fois sur une BMW RT. Un système de bagages variable qui permet d'ajuster le volume de 27 à 33 litres pour s'adapter à la largeur de la moto. Les deux top-cases, d'une capacité respective de 39 et 54 litres, offrent eux aussi un espace de rangement supplémentaire, tout comme le grand coffre de 54 litres.

Côté partie-cycle, le guide-roue avant EVO Telelever avec élément flexible et le nouveau guide-roue arrière EVO Paralever assurent une précision de direction et une stabilité de conduite encore accrues. La nouvelle R 1300 RT est aussi équipée de nouvelles jantes en aluminium coulé de 17 pouces à rayons creux, qui pèsent 1,4 kg de moins que les jantes existantes. La R 1300 RT est dotée de série d'un frein à double disque avec deux étriers fixes à quatre pistons montés radialement à l'avant et d'un frein monodisque avec étrier flottant à deux pistons à l'arrière, associé au système ABS intégral Pro de BMW Motorrad. Le système de freinage sport et son look plus sportif grâce à ses étriers de frein couleur titane (offrant aussi une légère amélioration des performances de freinage) est disponible en option.

Une routière disponible à partir de 24 400 euros, hors options (et elles sont nombreuses!)

Du côté des équipements, de nouveaux phares full LED et des blocs optiques LED de pointe assurent la visibilité. Le système Headlight Pro avec correction d'angle et de pas adaptatifs, ainsi que des modes d'éclairage adaptatifs avec ajustement intelligent de l'orientation et de l'intensité des feux de croisement aux différentes situations de conduite, sont au catalogue des options, tout comme l'assistant de conduite avec régulateur de vitesse actif (ACC), avertisseur de collision avant (FCW), avertisseur de changement de voie (SWW) et avertisseur de collision arrière (RECW).

La nouvelle R 1300 RT est en revanche équipée de série du régulateur de vitesse dynamique (DCC) avec fonction de freinage.

Tout cela se pilote via un écran couleur TFT de 10,25 pouces avec navigation cartographique intégrée et nouveau hub de connectivité.

Outre la version de base en Blanc Alpin 3 uni, la nouvelle BMW R 1300 RT est disponible en version Triple Black Blackstorm métallisé, en version Impulse, en Bleu Racing métallisé et en version Option 719 Camargue, en Blue Ridge Mountain métallisé.

Affichée à partir de 24 400 euros (30 110 euros pour la version Pro), la nouvelle BMW R 1300 RT arrivera dans les concessions en juin prochain.