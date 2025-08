Un nouveau boss venu des pizzas et du golf pour Harley-Davidson

En difficulté financière depuis de nombreux mois, Harley-Davidson va confier sa destinée à un nouveau P.-D.G.

Après Jochen Zeitz, sur le départ, c'est Arthur « Artie » Starrs qui prendra les rênes de la mythique marque américaine à partir d'octobre prochain.

Le dirigeant, venu de chez Topgolf et Pizza Hut, rejoindra également le conseil d'administration de Harley-Davidson.

Starrs a rejoint Topgolf en 2021, après avoir gravi les échelons chez Pizza Hut. Il a débuté chez Yum! Brands (filiale de Pizza Hut, qui possède également KFC et Taco Bell) en 2013 en tant que vice-président de l'analyse commerciale et de la planification financière, avant de devenir directeur financier, puis directeur général, puis président, et enfin P.-D.G. mondial de Pizza Hut.

Avant ses années chez Pizza Hut, Starrs a été directeur financier et vice-président exécutif de la chaîne de cinéma numérique Rave Cinemas, autant de secteurs très éloignés de la moto.

Une tête inconnue de l'industrie moto

« C'est un immense privilège de rejoindre Harley-Davidson en tant que président-directeur général, et je suis reconnaissant de pouvoir contribuer à la direction de cette entreprise incroyable. J'admire depuis longtemps la place unique qu'occupe Harley-Davidson dans le cœur de ses motards et de ses fans ; aucune marque n'incarne autant l'esprit communautaire et rebelle que Harley-Davidson. Je suis enthousiasmé par l'immense potentiel de croissance et d'amélioration de l'expérience HD pour tous, et je me réjouis de collaborer avec les employés dévoués et le réseau de concessionnaires Harley-Davidson pour entamer cette aventure ensemble », a déclaré Starrs dans un communiqué.

Le dirigeant rejoindra également le conseil d'administration de Harley-Davidson dès sa prise de fonction en octobre prochain. Toujours en poste d'ici là, Zeitz assurera une transition en douceur en conservant un rôle consultatif jusqu'en février 2026.