BMW renouvelle et modernise sa grosse routière sportive R 1300 RS

Comme cela avait été annoncé précédemment, BMW étend la famille R 1300 avec de nouvelles déclinaisons.

Le constructeur allemand vient ainsi de dévoiler une nouvelle routière sportive, la R 1300 RS qui repose sur la même plateforme que le trail R 1300 GS.

L’objectif du développement de la nouvelle BMW R 1300 RS était d’améliorer visuellement et techniquement la routière sportive à moteur Boxer. Outre son design nettement plus sportif, des équipements tels que la version Performance (20 270 euros), comprenant une suspension sport, des leviers courts, des repose-pieds fraisés et réglables, le DTC-Shift, deux bulles sport supplémentaires, une selle sport, un sabot moteur et des pneus sport, sont également disponibles pour accentuer la sportivité de la moto.

Grâce à des options telles que la selle chauffante, l’assistant de conduite, un pare-brise surélevé et une large gamme de bagages, la moto se fait également plus confortable au quotidien.

Outre la version de base en Bleu Racing métallisé, la BMW R 1300 RS est également disponible en version Triple Black, en Noir Storm métallisé, en version Performance sportive en Blanc Clair uni et en version premium Option 719 Cuyamaca en Gris Brooklyn métallisé.

Une R 1300 RS qui gagne en sportivité

Les ingénieurs de BMW Motorrad ont donc souhaité rendre la nouvelle BMW R 1300 RS nettement plus dynamique et sportive que sa devancière, que ce soit en termes de design, de moteur et de châssis. L'ergonomie a également été revue, avec un triangle ergonomique formé par le guidon, les repose-pieds et la selle de la nouvelle R 1300 RS conçu pour positionner le pilote sensiblement plus en avant par rapport à la roue avant, grâce à des repose-pieds légèrement reculés et un guidon plus plat. Pour une position de conduite plus orientée vers le tourisme, le guidon confort est également disponible en option.

Différentes options de selle et de guidon confort offrent aussi une position de conduite optimisée, tandis que des valises (26 et 29 litres) et un top-case électrifié (39 litres), ainsi que d'une sacoche de réservoir (fixé à la moto grâce à un anneau de réservoir) assurent un confort optimisé lors des longs voyages.

Au cœur de la moto, on retrouve le moteur Boxer de 1 300 cm³, avec un rapport alésage/course de 106,5 à 73 mm (prédécesseur : 102,5 à 76 mm). Cette augmentation de cylindrée par rapport à l'ancienne génération du Boxer est due à un alésage de cylindre élargi et à un nouveau vilebrequin à course réduite. Il développe toujours une puissance de 145 chevaux, soit 9 de plus que la génération précédente, et un couple maximal de 149 Nm à 6 500 tr/min. Son régime moteur maximal est de 9 000 tr/min.

Trois modes de conduite sont inclus de série (Pluie, Route et Eco, avec technologie BMW ShiftCam) permettant à la moto de s'adapter parfaitement à toutes les conditions de route. Les modes de conduite Pro, avec les modes supplémentaires « Dynamique » et « Dynamique Pro », ainsi que la présélection du mode de conduite sont disponibles en option. Le contrôle du couple moteur (MSR) est intégré dès la finition standard. Il permet d'éviter les conditions de conduite instables pouvant survenir en roue libre ou en rétrogradage en raison d'un patinage excessif des freins sur la roue arrière. La nouvelle technologie d'assistant de changement de vitesse automatique (ASA) avec embrayage entièrement automatisé et changement de vitesse manuel ou automatique est aussi disponible en option.

Un équipement de série déjà très complet sans compter les options

Le châssis de la nouvelle BMW R 1300 RS a également été entièrement repensé, tout comme le cadre arrière. À la place de l'ancienne structure tubulaire en acier, la nouvelle R 1300 RS est désormais équipée d'un cadre arrière en aluminium moulé sous pression.

On retrouve une nouvelle fourche télescopique inversée d'un diamètre de 47 mm et une suspension arrière EVO Paralever rigidifiée pour une précision accrue.

La R 1300 RS (245 kg) est également équipée de nouvelles roues en aluminium coulé de 17 pouces à rayons creux. Elles pèsent 1,4 kg de moins que les roues du modèle de génération précédente. Le nouveau système électronique de réglage dynamique de la suspension (DSA), avec réglage dynamique de l'amortissement, de la raideur et de la compensation de charge est également disponible en option. Un système de freinage haute performance associé à l'ABS Pro intégral est intégré de série. Le frein Sport est disponible en option.

Côté freinage justement, la nouvelle R 1300 RS est équipée de série d'un frein à double disque à l'avant, composé de deux étriers fixes à quatre pistons montés radialement à l'avant et d'un frein monodisque avec étrier flottant à deux pistons à l'arrière, associé au système BMW Motorrad ABS Pro intégral. La R 1300 RS peut être équipée du système de freinage Sport en option. Outre un look plus sportif avec des étriers de frein couleur titane, il offre une légère amélioration des performances de freinage.

La routière sportive allemande est aussi équipée de série d'un nouveau phare à LED à double chambre, au design sportif et élancé, créant une signature lumineuse distinctive. Le bloc optique comprend deux éléments LED pour les feux de croisement et deux éléments LED supplémentaires, positionnés séparément, pour les feux de route. Des blocs optiques à LED avec un feu arrière à LED redessiné, complètent le concept d'éclairage de la nouvelle R 1300 RS. L'option Adaptive Turning Light, permet d'optimiser l'éclairage en virages, en fonction de l'inclinaison, grâce à l'activation d'éléments LED supplémentaires.

Technologique, la nouvelle R 1300 RS est équipée de série du régulateur de vitesse dynamique (DCC) avec fonction de freinage, tandis que l'assistant de conduite, en option, offre une gamme de fonctions étendue, notamment le régulateur de vitesse actif (ACC), l'avertisseur de collision avant (FCW), l'avertisseur de changement de voie (SWW) et le nouvel avertisseur de collision arrière (RECW).

Comme toujours chez BMW, la liste des équipements et accessoires disponibles pour la R 1300 RS est longue comme le bras, et fait rapidement grimper la facture d'un modèle disponible en juillet prochain et facturé à partir de 17 450 euros.