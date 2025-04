Une nouvelle marque chinoise, les Yamaha XSR125, des éditions limitées chez Indian, les offres Honda et le comparatif BMW S 1000 RR / BMW M 1000 RR

À la Une cette semaine

Constructeur chinois qui s'impose petit à petit sur le marché mondial, CFMoto a décidé de passer à la vitesse supérieure en rendant ses motos encore plus accessibles. Le géant chinois des deux-roues, a frappé un grand coup avec CFLite, sa nouvelle sous-marque de motos de petites cylindrées abordables, dévoilée lors du Makina Moto Expo 2025 aux Philippines. Des modèles avant tout destinés aux marchés émergents mais qui pourraient également voir le continent européen dans les prochaines années.

Yamaha renouvelle en douceur ses petites XSR125

Pour ses XSR125 2025, Yamaha ne change rien, ou presque. Renouvelées au catalogue du constructeur nippon, les petites 125 cm3 accessibles avec un simple permis B et une formation de sept heures ou le permis A1, reposent donc toujours sur un monocylindre de 124 cm3 à refroidissement liquide qui offre une puissance maxi de 11 kW à 10 000 tr/min, soit le maximum autorisé pour la catégorie, et un couple de 11,5 Nm à 8 000 tr/min. Un bloc qui est désormais conforme aux dernières exigences de la norme Euro5+ et est toujours intégré dans un cadre Deltabox de type Diamond. La Yamaha XSR125 est également déclinée en version Legacy, qui compte toujours sur ses roues à rayons avec jantes dorées, son cache silencieux en aluminium et ses pneus Metzeler Karoo pour renforcer son look vintage. Une moto qui profite d'une nouvelle finition Legend Silver. Déja disponibles en concessions, les Yamaha XSR125 standard et Legacy sont respectivement affichées à partir de 5 099 euros et 5 599 euros.

Indian Motorcycle sort l’artillerie lourde avec deux éditions limitées qui vont faire saliver les fans : la Challenger Elite (limitée à 350 unités) et la Pursuit Elite (limitée à 250 unités). Des motos premium, dévoilées pour 2025 qui allient un style rétro, une technologie de pointe tout en rendant hommage à l’histoire de la marque. Pour se les offrir, il faudra sortir un (très) gros billet, avec des tarifs situés entre 45 000 et 50 000 euros.

Pour le printemps, Honda donne un coup de pouce à tous ceux qui souhaitent rouler sur une moto de la marque avec de nouvelles offres de financement en location en deux étapes : deux loyers offerts et une aide à la reprise pouvant aller jusqu'à 1 000 euros selon les modèles. Valable jusqu'au 30 juin prochain, l'opération concerne uniquement les motos acquises via une Location Longue Durée (LLD).

Deux motos, une base commune, mais une différence de prix colossale. La M 1000 RR est affichée à 37 000 € quand la S 1000 RR demande "seulement" 21 400 € (hors packs et options). Cette surenchère tarifaire se justifie-t-elle réellement sur la route, et surtout sur piste ? Pour répondre à cette question Caradisiac Moto vous invite sur le circuit de Nogaro.