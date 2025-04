Indian Motorcycle dégaine deux bêtes exclusives : Challenger Elite et Pursuit Elite

L’iconique marque américaine Indian Motorcycle ne fait pas dans la demi-mesure en 2025 : deux modèles en édition ultra-limitée, la Challenger Elite (350 exemplaires) et la Pursuit Elite (250 exemplaires), viennent de rejoindre le panthéon des motos de luxe à forte personnalité. Des machines pensées pour les amateurs de performance, d’histoire… et de raffinement à l’américaine.

Chaque moto rend hommage à un moment clé de l’héritage Indian. La Challenger Elite évoque la légende de Gene Walker, surnommé « Alabama Flash », qui pulvérisa un record de vitesse en 1920. Elle arbore une peinture tricolore spectaculaire, avec du Crystal White Pearl Satin, relevée de finitions Black Candy et Red Candy, auxquelles s’ajoutent des particules de verre pour un effet scintillant. Le logo Indian Motorcycle Headdress est peint à la main dans un fondu soigné, avec des finitions Dark Horse Black du plus bel effet.

La Pursuit Elite, elle, rend hommage à la production militaire de 1916 avec 20 000 motos PowerPlus livrées à l’armée américaine. Sa livrée unique mêle Black Candy, Black Forest Candy et des touches de Championship Gold à la main. Un look massif, distingué et terriblement exclusif.

Luxe, confort et connectivité

Côté équipements, Indian ne fait aucune concession : pare-brise réglable électroniquement, selle et poignées chauffantes, commutateurs rétroéclairés, sacoches verrouillables à distance (jusqu’à 140 L de capacité sur la Pursuit), systèmes audio haut de gamme (jusqu’à 600 W cumulés), écran tactile 7" avec Ride Command, GPS intégré, connectivité Bluetooth, Bike Locator... tout y est.

Les deux modèles partagent le V-Twin PowerPlus** de 1 768 cc : 126 ch et un couple massif de 181,4 Nm. Trois modes de conduite, suspension arrière à précharge électronique, phare LED adaptatif Pathfinder, freinage électronique combiné, avertisseur d’angle mort et de collision arrière… bref, le nec plus ultra des assistances.

- Indian Challenger Elite 2025 : aux alentours de 47 590 € en Europe (39 999 $ aux États-Unis)

- Indian Pursuit Elite 2025 : aux environs de 49 990 € (44 999 $ outre-Atlantique)

Deux machines pour les puristes exigeants, entre prestige mécanique, élégance vintage, et technologie de pointe. Et comme tout ce qui est rare est cher… il ne faudra pas tarder si vous voulez faire partie des quelques privilégiés à enfourcher une Elite.