La Chine fabrique des motos… mais n’en veut plus chez elle : le grand paradoxe qui redessine le marché mondial

Car pendant que les usines tournent à plein régime, les rues de Shanghai, Beijing ou Guangzhou se vident progressivement des motos thermiques. Interdictions, restrictions, coûts d’immatriculation délirants… la moto n’est plus la bienvenue. Et ce n’est pas un accident. C’est une stratégie.

Dans les années 80-90, la moto était partout en Chine. Un outil de mobilité accessible, rapide, indispensable. Trop, peut-être.

Accidents, congestion, problèmes de sécurité… et même criminalité : les autorités ont tranché. Brutalement.

Résultat : dans de nombreuses grandes villes, rouler à moto est devenu soit compliqué… soit impossible. À Shanghai, obtenir une plaque peut coûter une fortune. À tel point que la moto est passée d’objet utilitaire… à produit de luxe. Et pendant ce temps, un autre véhicule a pris le relais.

Le vrai roi des villes chinoises : l’électrique léger, pendant ce temps, la Chine conquiert le monde

La réponse chinoise est simple : remplacer la moto par des scooters et vélos électriques. Silencieux, pratiques, massivement subventionnés… ils ont envahi les villes. Aujourd’hui, ce sont eux qui assurent les trajets du quotidien, les livraisons, les déplacements urbains.

La moto thermique, elle, a été reléguée hors du centre. Hors du quotidien. Et c’est là que tout bascule.

Privée de son rôle utilitaire, la moto change de statut. Elle devient un objet de passion. Un phénomène nouveau en Chine… mais très familier en Europe.

On voit émerger une nouvelle génération de motards : classe moyenne, jeunes actifs, amateurs de road trips, de belles machines, de sensations. La moto n’est plus un outil. C’est un choix.

Et forcément, le marché évolue. Moins de petits scooters Plus de roadsters Plus de trails Plus de moyenne cylindrée. Un glissement silencieux… mais structurant.

Car pendant que la moto disparaît de ses villes, elle envahit… les nôtres. Des marques comme CFMOTO, Zontes, Voge, QJMotor ou Kove s’installent partout en Europe. Espagne, France, Italie… elles ne sont plus des outsiders. Elles deviennent des alternatives crédibles.

Sur les réseaux sociaux, le débat est déjà tranché pour certains : pourquoi payer plus cher une japonaise ou une européenne ? Les Chinois font mieux pour moins cher. C’est la même histoire que l’automobile, on connaît la suite… Et ce n’est pas faux.

Au fond, la Chine joue sur deux tableaux : à l’intérieur : elle modernise ses villes, électrifie, contrôle

À l’extérieur : elle exporte massivement, gagne des parts de marché. Elle sacrifie la moto comme outil… pour mieux la vendre comme produit. Un coup stratégique redoutable.

Ce que l’on observe aujourd’hui, ce n’est pas un déclin de la moto en Chine. C’est une transformation. D’un objet de nécessité à un objet de désir, d’un marché domestique à une domination mondiale.

Et pendant que l’Europe débat encore de normes, de transition et de positionnement… la Chine avance. Rapidement. Méthodiquement.

Le paradoxe est complet : un jeune cadre de Pékin doit payer une fortune pour avoir le droit de rouler le dimanche sur une moto que son pays exporte par millions à bas prix vers l'Europe.

La Chine est en train de réussir là où les Japonais ont triomphé il y a 50 ans : passer du statut de "copieur low-cost" à celui de "référence technologique". Le fait qu'une marque comme Kove finisse des étapes du Dakar prouve que la phase de "loisir" est désormais solidement ancrée dans l'ADN industriel chinois.