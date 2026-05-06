Résultats de la vente du 25 avril à Fleury-sur-Andelle : un bilan mitigé

La conjoncture actuelle n’incite pas vraiment à se lâcher dans des investissements « loisirs ». Les ventes aux enchères n’échappent pas à la règle. La vente « véhicules de collection » qui s’est tenue à Fleury-sur-Andelle le 25 avril dernier (pour ceux qui ont loupé notre présentation, cliquez ici) confirme cette constatation. L’occasion de faire de bonnes affaires ? Pas sûr…

Un bilan en demi-teinte

C’est un bilan contrasté que l’on peut tirer de cette vente. En effet, sur les 150 lots proposés lors de cette vente, la moitié sera invendue ou partira en dessous de l’estimation basse (hors frais). Le constat et identique du côté des motos. Sur les 69 machines disponibles (une n’a pas été présentée et deux ont été rajoutées par rapport à notre article de présentation), on comptabilise 20 motos invendues. 10 changeront de main en dessous de l’estimation basse et 18 trouveront preneur dans la fourchette estimative. Enfin, 21 lots seront adjugés au-dessus de l’estimation haute. Encore une fois, c’est la catégorie des scooters qui réalise de très bons scores.

En scoot' ou en side-car ?

Il y avait beaucoup de Vespa dans cette vente et tous ont trouvé preneur. Bien moins courant, cet Iso 125 cm3 de 1954 dans son jus attendait entre 1 800 et 2 500 euros. Il sera adjugé à 2 000 euros (prix de départ 1 500 euros).

Nous avions trouvé que l’estimation (entre 35 000 et 42 000 euros) était un peu optimiste pour ce side-car BMW R75 de la deuxième guerre mondiale. Effectivement, une dernière proposition sera annoncée à 32 000 euros (prix de départ 30 000 euros). Le lot rejoindra la liste des invendus.

Ce Dnepr a eu un peu plus de chance puisqu’il sera adjugé pile à son estimation basse, soit 1 500 euros (prix de départ 1 000 euros).

Par contre, ce basset sur base Honda CB 750 F2 prêt à en découdre sur les circuits de France et de Navarre n’a intéressé personne. Le prix de départ annoncé à 3 500 euros laissera l’assemblée muette (estimation entre 4 000 et 6 000 euros). Le lot sera retiré faute d’enchère.

On tourne la page pour découvrir les résultats de notre sélection « motos ».