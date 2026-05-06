La dégringolade chez les motos

Du côté des motos routières de plus de 125 cm3, on comptait une vingtaine de machines. Seulement sept d’entre elles changeront de main et encore, à des adjudications raisonnables. Exception qui confirme la règle, une Kawasaki KZ 1000 de 1978 estimée entre 1 000 et 2 000 euros, sera adjugée 4 750 euros.

La doyenne de cette vente, à savoir cette Sarolea B37 350cm3 de 1937, attendait entre 9 000 et 12 000 euros. On annoncera un prix de départ à 8 000 euros. Une dernière enchère sera proposée à 8 600 euros. Ce sera insuffisant pour atteindre le prix de réserve : invendue.

Même pour ce cyclo-sport Malaguti 4 M/S 50 cm3 de 1971, on est resté bien en dessous de ce qui se pratiquait il n’y a pas si longtemps. Son estimation (entre 800 et 1 200 euros) ne sera pas atteinte mais il sera quand même adjugé à 780 euros (prix de départ 500 euros).

Et que dire de cette BMW R69S estimée très raisonnablement entre 7 500 et 9 500 euros ? Le prix de départ, 7 000 euros, aboutit à une adjudication à 8 400 euros. Quand on sait que ce modèle se négociait plutôt, selon l’état, autour de 15 000 euros… Une R50 de 1955 part contre 4 300 euros (estimation entre 5 000 et 6 000 kilomètres) quand une R75/6 de 1976 en très bon état sera recalée à 4 000 euros.

Enfin, dans notre présentation, nous avions présenté une jolie petite Honda VF 400 F de 1983 estimée entre 2 500 et 3 200 euros. Malheureusement, elle ne sera pas présentée lors de la vente.