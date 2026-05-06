2. Vente du 25 avril à Fleury-sur-Andelle : les motos boudées
La dégringolade chez les motos
Du côté des motos routières de plus de 125 cm3, on comptait une vingtaine de machines. Seulement sept d’entre elles changeront de main et encore, à des adjudications raisonnables. Exception qui confirme la règle, une Kawasaki KZ 1000 de 1978 estimée entre 1 000 et 2 000 euros, sera adjugée 4 750 euros.
La doyenne de cette vente, à savoir cette Sarolea B37 350cm3 de 1937, attendait entre 9 000 et 12 000 euros. On annoncera un prix de départ à 8 000 euros. Une dernière enchère sera proposée à 8 600 euros. Ce sera insuffisant pour atteindre le prix de réserve : invendue.
Même pour ce cyclo-sport Malaguti 4 M/S 50 cm3 de 1971, on est resté bien en dessous de ce qui se pratiquait il n’y a pas si longtemps. Son estimation (entre 800 et 1 200 euros) ne sera pas atteinte mais il sera quand même adjugé à 780 euros (prix de départ 500 euros).
Et que dire de cette BMW R69S estimée très raisonnablement entre 7 500 et 9 500 euros ? Le prix de départ, 7 000 euros, aboutit à une adjudication à 8 400 euros. Quand on sait que ce modèle se négociait plutôt, selon l’état, autour de 15 000 euros… Une R50 de 1955 part contre 4 300 euros (estimation entre 5 000 et 6 000 kilomètres) quand une R75/6 de 1976 en très bon état sera recalée à 4 000 euros.
Enfin, dans notre présentation, nous avions présenté une jolie petite Honda VF 400 F de 1983 estimée entre 2 500 et 3 200 euros. Malheureusement, elle ne sera pas présentée lors de la vente.
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