141 motos à Ste Geneviève-des-Bois le 7 mai : quelques remèdes anti-crise ?

Ce jeudi 7 mai, Alcopa proposera une nouvelle vente multisite (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours) depuis Sainte Geneviève-des-Bois. 141 machines sont inscrites à cette vente. Le début de la vacation est prévu à 10 heures. Elle sera retransmise sur alcopa et sur interencheres. En vous rendant sur ces sites, vous pourrez découvrir tous les lots de cette vente (dont de nombreuses machines à moins de 2 000 euros).

Frais et conditions de vente

Dans la catégorie des petites cylindrées (50 cm3 ou pour leurs équivalents en électrique), les frais sont fixes. Ils s’élèvent à 320 euros en plus du montant de l’adjudication. Si vous enchérissez via le site interencheres.com, il faudra rajouter 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines proposées lors de cette vente, les frais seront 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. Comptez en plus 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot). Et comme pour les 50 cm3, si vous portez vos enchères via interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes novice dans les ventes aux enchères, toutes les modalités seront précisées par le commissaire-priseur avant le début de la vente.

Pour commencer, on se fait plaisir

Avant de se concentrer sur les machines plus accessibles financièrement, commençons par des motos « plaisir » car c’est avant tout ce que l’on recherche lorsque nous prenons le guidon.

Allez ! On prend la route tout en se gardant l’option de s’aventurer sur des chemins roulants avec cette Aprilia Tuareg 660 cm3. Estimée à 5 800 euros, elle est de 2024 et son compteur nous indique qu’elle n’a fait que 12 736 kilomètres.

Si l’asphalte est votre seul credo et que vous n’avez pas peur de perdre votre permis, claquez au moins 8 300 euros et repartez au guidon de cette Suzuki GSXR 1300 Hayabusa de 2022. Elle vient de passer le cap des 26 000 kilomètres et ne comptez pas sur le top-case pour ralentir la belle.

Beaucoup plus sage mais capable de délivrer sa dose de plaisir, les grands espaces (pas ceux de chez RENAULT ni tout autre véhicule d’ailleurs) vous attendent à bord de cette Indian Challenger Limited. Son échappement à réglage électronique réveillera le bon père de famille somnolant sur la voie de gauche au volant de son monospace (tiens ! On y revient !!!…). Son estimation est proposée à 12 000 euros

Dans un genre différent mais qui a su trouver son public, vous pouvez opter pour la stabilité du Can Am Ryker Rally. Cet exemplaire est tout juste rodé (ça existe encore le rodage ?…) puisqu’il affiche 1 783 kilomètres. Pour l’estimation, on est à 6 000 euros.