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141 motos à Ste Geneviève-des-Bois le 7 mai : quelques remèdes anti-crise ?

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

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2. Vente du 7 mai à Ste Geneviève-des-Bois : pour un budget serré

 

141 motos à Ste Geneviève-des-Bois le 7 mai : quelques remèdes anti-crise ?

« C’est la crise ma bonne dame »…

 La période n’est pas des plus joyeuses mais on peut trouver de quoi rouler sans se ruiner et faire un pied de nez à la crise.

Cette Aprilia Dorsoduro (on pense au mal de dos mais c’est surtout un quartier de Venise…) 750 cm3 de 2009 aurait pu figurer dans la rubrique précédente consacrée aux motos « plaisir ». Son estimation proposée à 2 000 euros (du fait de son âge et de ses 56 218 kilomètres) fait qu’elle trouve sa place ici.

Aprilia 750 cm3 Dorsoduro 2009 (lot n° 13)
Aprilia 750 cm3 Dorsoduro 2009 (lot n° 13)

 

Un tout petit peu moins chère, cette Honda VFR 800  cm3 (un best-seller de chez Honda) est estimée à 1 800 euros. C’est encore une jeune fille avec ses 22 printemps et ses 49 001 kilomètres.

Honda VFR 800 cm3 2004 (lot n° 63)
Honda VFR 800 cm3 2004 (lot n° 63)

 

Une petite joueuse au sens noble de terme, c’est ce qui pourrait qualifier cette Suzuki SVS 650  cm3. Elle a un peu de bornes (63 598 kilomètres) mais si l’entretien a été soigné, ça peut le faire encore pendant un bout de temps (estimation 1 300 euros).

Suzuki SVS 650 cm3 2008 (lot n° 24)
Suzuki SVS 650 cm3 2008 (lot n° 24)

 

Du costaud encore avec cette Yamaha XJR 1300 cm3 de 2004 : elle affiche un tout petit peu plus de 56 700 kilomètres et présente plutôt bien pour son âge. L’estimation est proposée à 1 600 euros.

Yamaha XJR 1300 cm3 2004 (lot n° 90)
Yamaha XJR 1300 cm3 2004 (lot n° 90)

 

De nombreuses autres machines seront disponibles en dessous de 2 000 euros (sans les frais). N’hésitez pas à aller les découvrir sur le site d’Alcopa ou sur celui d’interencheres.

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