141 motos à Ste Geneviève-des-Bois le 7 mai : quelques remèdes anti-crise ?

« C’est la crise ma bonne dame »…

La période n’est pas des plus joyeuses mais on peut trouver de quoi rouler sans se ruiner et faire un pied de nez à la crise.

Cette Aprilia Dorsoduro (on pense au mal de dos mais c’est surtout un quartier de Venise…) 750 cm3 de 2009 aurait pu figurer dans la rubrique précédente consacrée aux motos « plaisir ». Son estimation proposée à 2 000 euros (du fait de son âge et de ses 56 218 kilomètres) fait qu’elle trouve sa place ici.

Un tout petit peu moins chère, cette Honda VFR 800 cm3 (un best-seller de chez Honda) est estimée à 1 800 euros. C’est encore une jeune fille avec ses 22 printemps et ses 49 001 kilomètres.

Une petite joueuse au sens noble de terme, c’est ce qui pourrait qualifier cette Suzuki SVS 650 cm3. Elle a un peu de bornes (63 598 kilomètres) mais si l’entretien a été soigné, ça peut le faire encore pendant un bout de temps (estimation 1 300 euros).

Du costaud encore avec cette Yamaha XJR 1300 cm3 de 2004 : elle affiche un tout petit peu plus de 56 700 kilomètres et présente plutôt bien pour son âge. L’estimation est proposée à 1 600 euros.

De nombreuses autres machines seront disponibles en dessous de 2 000 euros (sans les frais). N’hésitez pas à aller les découvrir sur le site d’Alcopa ou sur celui d’interencheres.