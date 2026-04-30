Pour la première fois, Honda met ses aventures à disposition du public du monde entier.

L’édition 2025 du Honda Adventure Roads a vu 30 clients parcourir 2 500 km de Rome à Istanbul au guidon de CRF1100L Africa Twin. Un périple aujourd’hui retracé dans un film documentaire de 48 minutes.

Capturant le voyage, le film explore les liens créés entre des pilotes de 19 nationalités différentes, confrontés à des paysages et des terrains en constante évolution à travers les Balkans.

Le spectateur est transporté de l’asphalte ensoleillé de la côte italienne aux pistes de gravier escarpées et aux sections forestières denses du Monténégro et de l’Albanie.

Selon le constructeur japonais : « le documentaire montre comment un groupe d’individus aux parcours variés se transforme en une véritable famille Adventure Roads. »

Un périple à découvrir sur Apple TV et Amazon Prime

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Au milieu des clients Honda, on retrouve les pilotes HRC du Dakar Adrien Van Beveren et Pablo Quintanilla, l’ambassadeur de la marque Kirian Mirabet, ainsi que la légende du motocross Dave Thorpe.

En portant cette aventure sur les plateformes de streaming mondiales (Apple Tv et Amazon Prime), Honda souhaite toucher un public plus large. L’occasion également de montrer comment l’aventure à moto peut inspirer liberté, connexion et favoriser le développement personne.

Alors que l’édition 2025 arrive donc sur les écrans du monde entier, le prochain chapitre de Honda Adventure Roads est déjà en préparation. En 2026, le programme évolue avec cette fois l’utilisation d’un autre modèle d’aventure du catalogue : la XL750 Transalp, équipée du système Honda E Clutch.

La saison à venir sera divisée en deux volets : les sommets sauvages des Pyrénées en juin, suivis des cols d’altitude des Alpes en septembre.