Simple rechute ou nouvelle tendance à la baisse après un début d’année 2026 globalement positif, le marché des deux-roues motorisés a affiché une baisse de 3,1 % en mai par rapport à 2025 (17 689 immatriculations en mai 2026 contre 18 255 en mai 2025). La chute est plus significative si l’on compare au mois de mai 2024, non perturbé par les pré-immatriculations des véhicules Euro 5, en baisse de 14,6 % (20 704 immatriculations).

Depuis le début de l’année, le marché des motos et scooters français reste tout de même positif par rapport à 2025 avec une hausse globale de 7,1 %, soit 79 278 immatriculations. Cela reste malgré tout encore loin des 87 555 de 2024 (-9,5 %).

En mai, la grande majorité des marques ont donc vu leurs ventes dans le rouge, à commencer par Honda qui perd 14,7 % (3 466 unités contre 4 066 en mai 2025), mais reste malgré tout le constructeur numéro un en France.

Yamaha (2 972 immatriculations contre 3 194 en 2025, - 6,95 %), BMW (1 388 contre 1 624, - 14,5 %), Kawasaki (1 128 contre 1 548, - 27,1 %) et Triumph (993 contre 1 124, - 11,6 %) affichent également des résultats négatifs par rapport au printemps 2025.

Les Chinois gardent plus que jamais le sourire

En revanche, les marques chinoises continuent de progresser. La tête de gondole reste encore et toujours CFMoto avec 796 immatriculations en mai 2026 contre 574 (+ 38,6 %) un an plus tôt, Zontes (634 contre 334 soit + 89,8 %), Voge (495 contre 465, + 6,4 %) et Benda (140 contre 32, + 337 %) poursuivent elles aussi leur implantation en France avec une croissance parfois insolente.

En mai, 15,7 % des ventes totales de motos et scooters en France ont été des modèles de marques chinoises, contre 9,6 % en mai 2025 : une progression de 58 % en un an. Un vrai signe que les choses sont en train de changer avec la montée en puissance continue de la Chine sur le marché.