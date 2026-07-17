Canicule : faut-il encore porter une veste et des gants de moto en été ? La réponse est sans appel

Un accident à 50 km/h sur un bitume porté à plus de 40 °C provoque les mêmes blessures qu'au printemps ou en automne. Les premiers réflexes lors d'une chute restent identiques : les mains touchent presque toujours le sol en premier, tandis que les épaules, les coudes et le dos subissent les principaux impacts et les effets de l'abrasion. Rouler moins couvert parce qu'il fait chaud ne rend donc pas la conduite moins dangereuse.

Les vestes estivales ne sont pas de simples versions allégées des modèles classiques. Leur conception repose sur un équilibre entre protection et ventilation. De larges panneaux en mesh, des tissus fortement perforés et des matériaux respirants permettent à l'air de circuler pendant la conduite. Dans le même temps, les zones sensibles conservent des renforts résistants à l'abrasion ainsi que des protections homologuées CE au niveau des épaules et des coudes.

La plupart sont également prévues pour recevoir une protection dorsale. L'objectif est simple : limiter le stress thermique sans sacrifier la sécurité.

Les équipements d'été ne sont pas des équipements au rabais

Les gants sont souvent les premiers à disparaître lorsque les températures grimpent. C'est pourtant l'un des équipements les plus importants. En cas de chute, les mains servent instinctivement à amortir l'impact. Sans protection, quelques mètres de glissade peuvent provoquer des blessures graves, parfois irréversibles.

Les modèles d'été utilisent aujourd'hui des cuirs plus fins, des textiles techniques, des empiècements perforés et des protections discrètes qui offrent une excellente ventilation tout en conservant une bonne sensibilité aux commandes. Ils permettent également de mieux maîtriser l'accélérateur et le freinage lorsque la transpiration devient importante.

Lors d'une vague de chaleur, plusieurs réflexes permettent de rouler dans de meilleures conditions : privilégier les trajets tôt le matin ou en soirée ; s'hydrater très régulièrement ; éviter les longues périodes d'arrêt dans les embouteillages lorsque c'est possible ; choisir une veste et des gants spécifiquement conçus pour l'été. Le confort vient alors compléter la sécurité, sans jamais la remplacer.

Les épisodes caniculaires vont probablement devenir plus fréquents dans les années à venir. Pour les motards, la réponse n'est pas de rouler moins protégés, mais de mieux s'équiper. Une veste ventilée et une paire de gants d'été offrent aujourd'hui un excellent compromis entre protection, confort et circulation de l'air.

Par forte chaleur, le véritable investissement n'est donc pas de renoncer à son équipement, mais de choisir celui qui permettra de continuer à rouler en sécurité, même lorsque le mercure atteint des niveaux exceptionnels.