Imposés par l’Union européenne sur les véhicules neufs au même titre que d’autres équipements comme les radars de recul ou le système de détection des panneaux, les systèmes de freinage d’urgence font partie intégrante des nouvelles aides à la conduite modernes.

Ces derniers ne font toutefois pas l’unanimité, loin de là, avec quelques bugs qui constituent un réel danger, à la fois pour les automobilistes eux-mêmes, mais aussi pour les autres usagers de la route, dont les motards.

Censé éviter les collisions, le système de freinage est aujourd’hui au cœur d’une enquête officielle menée par le ministère des Transports en France à la suite de centaines d’incidents signalés.

Le phénomène porte un nom inquiétant : le « freinage fantôme ». Une voiture roule à vitesse stabilisée sur l’autoroute quand, d’un coup, sans la moindre raison apparente, elle pile brutalement. Pour l’automobiliste, c’est une grosse frayeur. Pour le motard qui se trouve juste derrière, c’est un piège absolu.

Un système à craindre pour les motards

Le principe du freinage d’urgence repose sur une alliance de caméras, de radars et de capteurs qui scannent la route. Si l’ordinateur de bord calcule un impact imminent, il prend la main sur les freins. Le problème, c’est que cette intelligence artificielle qui se substitue à l’humain manque parfois cruellement de discernement.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de dysfonctionnements de ces systèmes : une ombre portée très nette (sous un pont par exemple), un panneau de signalisation métallique qui réfléchit mal les ondes du radar, un marquage au sol temporaire ou effacé ou même un simple reflet de lumière rasante en début ou fin de journée.

L’un des cas les plus marquants recensés en France s’est produit sur l’A40, où une Peugeot 208 a brutalement pilé à 120 km/h sans crier gare, provoquant une forte collision. Ces incidents ont d’ailleurs déjà donné lieu à des actions collectives pour forcer les constructeurs à revoir leurs algorithmes.

Lors d’un freinage fantôme électronique, le passage de 130 km/h à un arrêt quasi instantané se fait en quelques dixièmes de seconde seulement, sans aucune anticipation visuelle pour les véhicules suiveurs.