Lors du salon Motorcycle Show qui s’est tenu en mars dernier à Osaka, au Japon, Honda a dévoilé pour la première fois au public sa CBR400R Four E-Clutch.

La nouvelle sportive de moyenne cylindrée siglée Honda, livre maintenant ses secrets.

Au cœur de la moto, on retrouve le nouveau quatre-cylindres en ligne développé spécifiquement pour cette plateforme et conçu dès le départ pour fonctionner en tandem avec le système Honda E-Clutch. Honda précise qu’il délivre 58 chevaux à 11 500 tr/min et un couple maximal de 38 Nm à 9 750 tr/min. Il est complété par un accélérateur électronique, une admission d’air forcé (Ram-Air) et un échappement de type 4-2-1.

Le système E-Clutch est quant à lui proposé de série. Il permet au pilote de démarrer, de s’arrêter et de changer de rapport sans actionner le levier d’embrayage, bien que celui-ci reste utilisable à tout moment.

La partie-cycle fait dans le classique, avec un cadre en tubes d’acier associé à une fourche inversée et un double disque de frein avant. La moto affiche un poids annoncé de 187 kg, un réservoir de 14 litres, un empattement de 1 405 mm et une hauteur de selle de 780 mm. Elle est chaussée de pneus de 120/70 ZR17 à l’avant et 160/60 ZR17 à l’arrière.

L’équipement comprend un écran TFT de cinq pouces, la connectivité Honda RoadSync et un port USB-C.

Une nouvelle sportive Honda réservée au Japon

L’annonce officielle de la date de disponibilité (18 septembre) et du tarif (environ 6 500 euros) de la CBR400R Four E-Clutch confirme son arrivée sur le marché japonais mais ne modifie pas la situation pour l’Europe. Pour l’heure, à l’image de la CB400 Super Four, la marque n’a pas annoncé de projet de commercialisation hors du Japon.

Elle ne sera d’ailleurs, dans un premier temps, produite qu’à 2 500 exemplaires.