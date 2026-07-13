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Une date de sortie et un tarif officiels pour la nouvelle sportive de moyenne cylindrée Honda

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Dévoilée il y a quelques mois lors d’un salon japonais, la nouvelle Honda CBR400R Four E-Clutch sera disponible dès la rentrée sur le marché nippon à environ 6 500 euros. Une moto dont seulement 2 500 exemplaires seront produits dans un premier temps.

Une date de sortie et un tarif officiels pour la nouvelle sportive de moyenne cylindrée Honda

Lors du salon Motorcycle Show qui s’est tenu en mars dernier à Osaka, au Japon, Honda a dévoilé pour la première fois au public sa CBR400R Four E-Clutch.

La nouvelle sportive de moyenne cylindrée siglée Honda, livre maintenant ses secrets.

Au cœur de la moto, on retrouve le nouveau quatre-cylindres en ligne développé spécifiquement pour cette plateforme et conçu dès le départ pour fonctionner en tandem avec le système Honda E-Clutch. Honda précise qu’il délivre 58 chevaux à 11 500 tr/min et un couple maximal de 38 Nm à 9 750 tr/min. Il est complété par un accélérateur électronique, une admission d’air forcé (Ram-Air) et un échappement de type 4-2-1.

Le système E-Clutch est quant à lui proposé de série. Il permet au pilote de démarrer, de s’arrêter et de changer de rapport sans actionner le levier d’embrayage, bien que celui-ci reste utilisable à tout moment.

Une date de sortie et un tarif officiels pour la nouvelle sportive de moyenne cylindrée Honda

La partie-cycle fait dans le classique, avec un cadre en tubes d’acier associé à une fourche inversée et un double disque de frein avant. La moto affiche un poids annoncé de 187 kg, un réservoir de 14 litres, un empattement de 1 405 mm et une hauteur de selle de 780 mm. Elle est chaussée de pneus de 120/70 ZR17 à l’avant et 160/60 ZR17 à l’arrière.

L’équipement comprend un écran TFT de cinq pouces, la connectivité Honda RoadSync et un port USB-C.

Une date de sortie et un tarif officiels pour la nouvelle sportive de moyenne cylindrée Honda

Une nouvelle sportive Honda réservée au Japon

L’annonce officielle de la date de disponibilité (18 septembre) et du tarif (environ 6 500 euros) de la CBR400R Four E-Clutch confirme son arrivée sur le marché japonais mais ne modifie pas la situation pour l’Europe. Pour l’heure, à l’image de la CB400 Super Four, la marque n’a pas annoncé de projet de commercialisation hors du Japon.

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Elle ne sera d’ailleurs, dans un premier temps, produite qu’à 2 500 exemplaires.

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