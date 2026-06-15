Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda

Le Honda Customs 2026 lance le duel « On Road vs Off Road » autour des Hornet et Transalp !

Dans Moto / Préparation

Olivier Cottrel

0  

Honda vient d’annoncer le lancement de la septième édition de son désormais très populaire concours en ligne « hondacustoms ». Jusqu’à la fin de l’été dix modèles venant d’autant de pays différents s’affrontent, prenant pour base les Honda Hornet 750 et Honda Transalp 750. « On Road vs Off Road », lequel des twins japonais en sortira gagnant ?

Le Honda Customs 2026 lance le duel « On Road vs Off Road » autour des Hornet et Transalp !

Elles sont dix en compétition.

Dix préparations custom représentant dix pays (Allemagne, Pologne, Espagne, Suisse, Autriche, France, Portugal, Benelux, Italie, Royaume-Uni) mettent à l’honneur l’individualisation et la personnalisation des twins 750 cm3 Honda avec, pour base de travail, les Hornet pour la partie « On Road », et la Transalp pour représenter le « Off Road ».

On retrouve donc d’un côté cinq Hornet 750 poussées dans leurs retranchements routiers ou néo-rétros, et de l’autre, cinq Transalp 750 revues et corrigées pour affronter les pires pistes de la planète.

Petite nouveauté qui va mettre un gros coup de pression sur les ateliers des préparateurs : chaque création sera cette fois-ci passée au scanner par les designers des modèles de série originaux. Valerio Aiello (le papa de la Transalp) et Giovanni Dovis (le coup crayon derrière la Hornet), tous deux pointures du centre de R&D Honda de Rome, viendront analyser les machines pour juger de la pertinence des modifications.

Les motos, qui ont été exposées pour la première fois au public la semaine dernière à Biarritz dans le cadre du festival Wheels and Waves, sont maintenant en compétition durant tout l’été. Le vote en ligne est ouvert sur hondacustoms.com.

En 2025, la plateforme avait accueilli plus de 30 000 visiteurs votants, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année 2024. En 2026, Honda espère faire encore mieux.

Les dix motos en compétition pour le Honda Customs 2026

Le Honda Customs 2026 lance le duel « On Road vs Off Road » autour des Hornet et Transalp !
Le Honda Customs 2026 lance le duel « On Road vs Off Road » autour des Hornet et Transalp !

Photos (10)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Honda

Voir toute l'actu Honda

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto