Elles sont dix en compétition.

Dix préparations custom représentant dix pays (Allemagne, Pologne, Espagne, Suisse, Autriche, France, Portugal, Benelux, Italie, Royaume-Uni) mettent à l’honneur l’individualisation et la personnalisation des twins 750 cm3 Honda avec, pour base de travail, les Hornet pour la partie « On Road », et la Transalp pour représenter le « Off Road ».

On retrouve donc d’un côté cinq Hornet 750 poussées dans leurs retranchements routiers ou néo-rétros, et de l’autre, cinq Transalp 750 revues et corrigées pour affronter les pires pistes de la planète.

Petite nouveauté qui va mettre un gros coup de pression sur les ateliers des préparateurs : chaque création sera cette fois-ci passée au scanner par les designers des modèles de série originaux. Valerio Aiello (le papa de la Transalp) et Giovanni Dovis (le coup crayon derrière la Hornet), tous deux pointures du centre de R&D Honda de Rome, viendront analyser les machines pour juger de la pertinence des modifications.

Les motos, qui ont été exposées pour la première fois au public la semaine dernière à Biarritz dans le cadre du festival Wheels and Waves, sont maintenant en compétition durant tout l’été. Le vote en ligne est ouvert sur hondacustoms.com.

En 2025, la plateforme avait accueilli plus de 30 000 visiteurs votants, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année 2024. En 2026, Honda espère faire encore mieux.

Les dix motos en compétition pour le Honda Customs 2026