Le Honda Customs 2026 lance le duel « On Road vs Off Road » autour des Hornet et Transalp !
Honda vient d’annoncer le lancement de la septième édition de son désormais très populaire concours en ligne « hondacustoms ». Jusqu’à la fin de l’été dix modèles venant d’autant de pays différents s’affrontent, prenant pour base les Honda Hornet 750 et Honda Transalp 750. « On Road vs Off Road », lequel des twins japonais en sortira gagnant ?
Elles sont dix en compétition.
Dix préparations custom représentant dix pays (Allemagne, Pologne, Espagne, Suisse, Autriche, France, Portugal, Benelux, Italie, Royaume-Uni) mettent à l’honneur l’individualisation et la personnalisation des twins 750 cm3 Honda avec, pour base de travail, les Hornet pour la partie « On Road », et la Transalp pour représenter le « Off Road ».
On retrouve donc d’un côté cinq Hornet 750 poussées dans leurs retranchements routiers ou néo-rétros, et de l’autre, cinq Transalp 750 revues et corrigées pour affronter les pires pistes de la planète.
Petite nouveauté qui va mettre un gros coup de pression sur les ateliers des préparateurs : chaque création sera cette fois-ci passée au scanner par les designers des modèles de série originaux. Valerio Aiello (le papa de la Transalp) et Giovanni Dovis (le coup crayon derrière la Hornet), tous deux pointures du centre de R&D Honda de Rome, viendront analyser les machines pour juger de la pertinence des modifications.
Les motos, qui ont été exposées pour la première fois au public la semaine dernière à Biarritz dans le cadre du festival Wheels and Waves, sont maintenant en compétition durant tout l’été. Le vote en ligne est ouvert sur hondacustoms.com.
En 2025, la plateforme avait accueilli plus de 30 000 visiteurs votants, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année 2024. En 2026, Honda espère faire encore mieux.
Les dix motos en compétition pour le Honda Customs 2026
Photos (10)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération