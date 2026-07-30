Il a transformé deux vieux moteurs Kawasaki en… un bombardier d’eau

Le résultat est aussi spectaculaire qu'insolite. Vu de loin, on pourrait croire qu'un véritable avion de chasse russe est en train de raser la surface d'un lac. En réalité, il s'agit d'une embarcation entièrement réalisée à la main, propulsée par deux moteurs de jet-skis des années 1980.

Le véritable trésor de cette réalisation ne se trouve pas dans sa spectaculaire carrosserie, mais sous la coque. Plutôt que d'installer une motorisation moderne, Hoàng Thanh a récupéré deux bicylindres deux-temps Kawasaki de 650 cc, issus de jet-skis de la fin des années 1980.

Entièrement démontés, restaurés puis remis en état, ces deux moteurs développent ensemble un peu plus de 100 chevaux, une puissance suffisante pour propulser cette étonnante machine jusqu'à 75 km/h. Pour une construction artisanale, les performances sont remarquables.

Chaque moteur entraîne indépendamment sa propre turbine à jet d'eau. Le principe est identique à celui d'un jet-ski classique : l'eau est aspirée sous la coque, accélérée dans une turbine puis expulsée sous forte pression par une tuyère orientable située à l'arrière.

Le choix d'une architecture bimoteur ne répond pas uniquement à des considérations techniques. Il constitue également un clin d'œil au véritable Sukhoï Su-35, célèbre chasseur russe équipé de deux réacteurs dont les tuyères à poussée vectorielle lui confèrent une maniabilité exceptionnelle.

Même si le bateau ne dispose évidemment pas d'une véritable vectorisation de poussée, ses deux sorties indépendantes rappellent immédiatement la silhouette de l'avion dont il s'inspire.

Des centaines d'heures de travail

La réalisation de la coque représente à elle seule un travail colossal. Hoàng Thanh a commencé par fabriquer un moule à partir de panneaux plastiques avant d'appliquer de multiples couches de fibre de verre et de résine, selon une méthode proche de celle utilisée pour fabriquer les coques de nombreux jet-skis de série.

Le dessin du Su-35 s'est révélé particulièrement adapté à cet exercice. Son fuselage très large offre une excellente surface portante sur l'eau, permettant à l'embarcation de planer progressivement à mesure que la vitesse augmente et de limiter ainsi la traînée hydrodynamique.

L'attention portée aux détails impressionne. Le constructeur a reproduit les ailes ; les dérives verticales ; les plans horizontaux arrière ; le cockpit en plexiglas ; les surfaces mobiles. L'ensemble est complété par une livrée de camouflage qui renforce encore l'illusion. À distance, il devient réellement difficile de distinguer un bateau d'un avion de chasse glissant à quelques centimètres au-dessus de l'eau.

Au-delà de l'aspect spectaculaire, ce projet illustre aussi une démarche de réutilisation particulièrement originale. Les deux moteurs Kawasaki, promis à la casse après plusieurs décennies de service, retrouvent une nouvelle existence dans une machine totalement inédite. Une démonstration que des mécaniques anciennes peuvent encore servir de base à des projets d'ingénierie créatifs lorsqu'elles sont restaurées avec soin.

Bien sûr, ce Sukhoï ne décollera jamais. Il ne franchira pas le mur du son et ne réalisera pas les impressionnantes figures de voltige de son homologue militaire. Mais ce n'était jamais l'objectif.

Le véritable exploit réside dans la capacité d'un artisan passionné à transformer deux vieux moteurs Kawasaki, quelques plaques de fibre de verre et beaucoup d'imagination en une machine unique au monde.

À une époque où la plupart des innovations sont conçues par de grands bureaux d'études assistés par ordinateur, ce projet rappelle que certaines des créations mécaniques les plus fascinantes naissent encore dans un simple atelier, grâce au savoir-faire, à la récupération et à une bonne dose d'audace.