Après ses trails de moyenne cylindrée avec sa gamme TRK 502/702, Benelli s’attaque au segment supérieur en dévoilant officiellement ses nouvelles vitrines technologiques : les TRK 902 Xplorer et TRK 902 Stradale.

Dessinées au Benelli Centro Stile, ces deux motos conservent le look de la lignée (réservoir de 21 litres, bec de canard compact, phare double arche) tout en grimpant d’un niveau sur le plan des équipements et de la puissance.

Sous leur habillage, les deux versions partagent une base mécanique et électronique commune, notamment le nouveau bicylindre en ligne de 904 cm³ (Euro 5 +) développant 93,2 ch à 9 000 tr/min et offrant 90 Nm de couple à 6 500 tr/min. Il dispose d’un accélérateur Ride by Wire, de trois modes de conduite (Normal, Rain, Sport) et d’un embrayage anti-dribble. Une version bridable A2 est également au programme.

Le cadre treillis tubulaire en acier est aussi commun, tout comme la fourche inversée Marzocchi de 43 mm entièrement réglable, et les étriers de frein monoblocs radiaux Brembo à 4 pistons mordant des disques de 320 mm.

On retrouve également un écran TFT de sept pouces connecté (GPS, Wi-Fi, Bluetooth) et plusieurs systèmes d’aides à la conduite : détection des angles morts (BSD), aide au changement de voie (LCA) et alerte de collision arrière (RCW), l’ABS en virage (Cornering ABS) et le contrôle de traction déconnectables, un régulateur de vitesse, un quickshifter à la montée et descente des rapports, ainsi que contrôle de pression des pneus (TPMS).

Des poignées et selle chauffantes (sur trois niveaux), une DashCam intégrée à l’avant, prises USB et pare-brise réglable complètent la dotation de série de ces deux Benelli TRK 902.

Deux versions aux philosophies différentes

Les deux versions se distinguent en revanche du côté de leurs ambitions. L’aventurière TRK 902 XPlorer affirme son orientation tout-terrain par des choix techniques ciblés : jantes à rayons tangentielles tubeless (19 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière) montées en pneumatiques Pirelli Scorpion Rally STR (M + S), des suspensions longue course avec mono-amortisseur arrière réglables offrant un débattement de 170 mm, portant la garde au sol à 215 mm (hauteur de selle à 840 mm) pour franchir les obstacles sans difficulté.

La face avant intègre des feux additionnels LED de série, des clignotants déportés dans les protège-mains, et un pare-brise compact réglable manuellement. Elle peut aussi compter sur la présence d’origine d’un sabot moteur en aluminium, de crash-bars tubulaires de protection et d’une béquille centrale.

Plus routière, la TRK 902 Stradale dispose de jantes en alliage léger de 17 pouces équipées de pneus Pirelli Angel GT (120/70-17 à l’avant et 180/55-17 à l’arrière), d’un débattement de suspension ajusté à 130 mm, permettant d’abaisser la hauteur de selle à 820 mm, d’un pare-brise transparent plus large, à réglage électrique offrant une protection optimale contre le vent et de clignotants intégrés directement dans les ouïes latérales du radiateur.

Disponibles fin août dans les concessions Benelli et garanties trois ans, les TRK 902 XPlorer et TRK 902 Stradale sont respectivement affichées à 8 999 € et 8 699 €.