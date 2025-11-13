Benelli lance le Black Friday avec 1 000 euros de remise sur ses Leoncino

Déclinaisons roadster ou scrambler, les Leoncino 800 et Leoncino 800T ont été conçues à Pesaro, en Italie, le siège historique de la marque transalpine.

Les deux versions reposent sur une base commune, un moteur bicylindre en ligne de 754 cm3 offrant 76 chevaux, et un couple maxi de 67 Nm. Très semblables, les deux motos se distinguent par la présence de jantes à rayons montées de pneus mixtes pour la 800T ainsi qu’une roue avant de 19 pouces (roues de 17 pouces sur la Leoncino) et un double silencieux d’échappement placé en position haute pour un look de scrambler quand la 800 propose un design plus classique de roadster.

La Benelli Leoncino 800 est aussi dotée de pneus Pirelli MT60RS, d’une fourche inversée de 50 mm de diamètre, d’un amortisseur arrière réglable en précharge et d’un système de freinage radial monté sur des disques de 320 mm.

On écoule les stocks de Leoncino 800 chez Benelli

Également accessibles en configuration A2 pour les jeunes permis, les deux motos profitent, du 15 novembre au 15 décembre, d’une nouvelle campagne promotionnelle mise en place par Benelli.

Déjà remisées cet été avec des promos atteignant 1 900 euros pour la Benelli Leoncino 800 et 1 700 euros pour la 800T, les deux motos voient de nouveaux leurs tarifs en baisse.

La Leoncino 800 est ainsi affichée à 5 799 euros, soit une nouvelle remise de 1 000 euros. La Benelli Leoncino 800T profite d’une remise identique et s’affiche désormais à 6 199 euros.