Un nouveau roadster arrive chez Benelli, mais il va falloir être patient

Du trail, du custom, une sportive, il y avait véritablement beaucoup à voir sur le stand Benelli du dernier salon de Milan, qui a refermé ses portes ce dimanche.

Si la plupart des modèles dévoilés arriveront en concession dans les prochaines semaines, Benelli vise également 2026, notamment avec la Tornado Naked Twin 500, la déclinaison roadster du modèle iconique sportif de la marque de Pesaro.

Issue d'un concept dévoilé à Milan en 2022, la Benelli Tornado Naked Twin 500 repose sur le moteur de 500 cm3 de la marque (développant 47,6 chevaux à 8 500 tr/min et offrant 46 Nm de couple maxi), et introduit un nouveau style avec un design agressif, notamment une signature lumineuse avant marquée par des feux full LED en forme de « T » et des clignotants intégrés dans des éléments en forme de protège-main, ou protection de frein façon MotoGP.

Pour la Tornado Naked Twin 500, le carter d'embrayage et le carter de transmission ont été revus en raison du nouveau positionnement du moteur dans le cadre en treillis tubulaire. Le système d'échappement, quant à lui, intègre de nouveaux convertisseurs catalytiques pour se conformer aux normes Euro5+. La moto est aussi dotée d'un système de lubrification à carter humide, d'un embrayage à glissement multidisque humide et d'une boîte de vitesses à six rapports avec transmission finale par chaîne.

La partie-cycle est dotée d'une fourche inversée de 50 mm de diamètre et débattement de 125 mm, d'un bras oscillant traditionnel avec mono-amortisseur central, réglable en précharge du ressort et en détente, avec un débattement de 41,2 mm. Le système de freinage se compose, à l'avant, de deux disques de 320 mm avec étriers radiaux à quatre pistons et ABS, et à l'arrière d'un disque de 260 mm de diamètre avec étrier flottant à piston unique et ABS. Les jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces, sont quant à elles équipées de pneus 120/70 et 160/60.

Côté équipement, on retrouvera sur la Tornado Naked, qui arrivera sur le marché en 2026 selon la marque, un écran TFT de cinq pouces, avec connectivité Bluetooth.