En 2025, Benelli veut vous faire craquer avec sa Leoncino Bobber 400 cc

Déjà, la ligne de la moto est superbe et les trouvailles stylistiques du meilleur effet, à l’image de la selle passager-pas forcément des plus confortables-, façon spoiler et semblant suspendue, élancée.

Le filtre à air de type cornet, intégré dans une boîte transparente côté droit, à l’aplomb du cylindre avant du v-twin à 60° et refroidissement liquide, fait également son effet ! Sans parler de l’habillage travaillé et amplifiant les volumes de cette « petite » moto dont la selle conducteur ne se trouve qu’à 730 mm de hauteur.

Ce nouveau bloc propulseur de 384,5 cm³ affiche une honorable valeur de 26 kW (35,4 ch) en puissance maximale et il profite d’une transmission finale par courroie efficace et esthétique à la fois. Le couple de 36 Nm devrait donc bien passer, quand bien même, on retrouve un contrôle de traction rassurant pour les néophytes.

La finition est belle, le coloris sable rend pleinement justice au coup de crayon des designers italiens à l’origine du projet et les rétroviseurs en bout de guidon parachèvent le tout. La moto fourmille de détails et elle profite de l’impact visuel apporté par sa fourche inversée de 35 mm de diamètre et du style de ses deux amortisseurs arrière. La fourche est non réglable. La Leoncino Bobber 400 profite également d’une agréable instrumentation digitale ronde permettant de constater que rien ne manque sur l’affichage.

Loin d’être un simple exercice, cette moto est bel et bien prévue au catalogue en France. Son importateur la proposera dès 2025. Reste à voir si la culture du power cruiser s’accorde bien à la sauce petite moyenne cylindrée. Nul doute qu’Harley Davidson tremble déjà* !

*(à prendre bien entendu un nième degré)